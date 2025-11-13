ママが大型犬に「妊娠していること」を伝えたら、お腹にアゴを乗せて…涙が出るほど「愛おしい行動」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「お利口さん！」「表情にグッと来た」といったコメントが寄せられています。

【動画：『おなかの中に赤ちゃんがいるよ』と大型犬に伝えた結果…新しい家族に見せた『尊すぎる行動』】

ママのお腹に赤ちゃんが

Instagramアカウント「amber___diary」に投稿されたのは、ママが妊娠していることを伝えられたバーニーズマウンテンドックの女の子「アンバー」ちゃんの様子。ママのお腹はもう大きくて、出産は近いのだそう。

お腹に赤ちゃんがいることを知ったアンバーちゃんは、「どれどれ～？」とママのお腹にアゴをピタッとくっつけます。ママが愛おしそうにお腹をナデナデするのを、隣で寄り添いながら見ています。

まったりタイム

お腹だけじゃなくて「わたしもなでてっ」と言いたげな表情の、甘えん坊なアンバーちゃん。ママのお腹にもう一度そっとアゴを乗せて、存分にナデナデしてもらったんだとか。

ナデナデの後は、アンバーちゃんはママのお腹でまったりタイムを満喫中。とっても優しい表情で、ママ曰く「お腹の赤ちゃんを感じてるのかな？」とのこと。

きっと優しいお姉ちゃんになれる

「アンバーなら優しいお姉ちゃんになれるね」とママに言ってもらい、「うん！」となんだか自慢げな表情のアンバーちゃん。赤ちゃんは男の子だそうで、ママ達は会えるのをとっても楽しみにしているようです。

ママとアンバーちゃんと、お腹の中の赤ちゃんの家族3人で和やかな時間を満喫できたよう。ママも赤ちゃんも気遣っている様子のアンバーちゃんは、きっと素敵なお姉ちゃんになってくれることでしょう。

投稿には「お利口さん！」「表情にグッと来た」「可愛すぎる」「会えるのを楽しみにしてる顔」「新しい生活も楽しみだねー」といったコメントが寄せられています。

アンバーちゃんのまったりとした日常は、Instagramアカウント「amber___diary」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「amber___diary」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。