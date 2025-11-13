ある子犬の素敵な出会いの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50万6000回再生を突破し、「可愛いが渋滞してる」「優しさにほっこり」「幸せがお顔にでてます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生後4ヶ月で『飼育放棄』された犬→家族で相談して飼うことに…たくさん愛情を与えられた『現在の様子』】

生後4ヶ月で『飼育放棄』された犬

Instagramアカウント「11kgno_dekapoo」の投稿主であるご夫婦は、「一球」ちゃんという可愛いトイプードルと暮らしています。今回紹介したのは、一球ちゃんとの出会いの物語です。実は、一球ちゃんは一度飼育放棄されたわんこでした。

ペットショップで元の飼い主さんに引き取られた一球ちゃんでしたが、生後4ヶ月で手放されることに。その事実を知ってなんとかしようと動いていたのが、パパの知り合いでした。写真に映されたトイプードルの子犬の姿に、パパは心が締め付けられる思いになったそう。家族で相談した結果、家で引き取ることにしたそうです。

想定外のサイズと問題行動

一球ちゃんが家にやってくると、家族も想定していなかった事実が判明しました。実は、一球ちゃんはとっても体が大きいわんこだったのです。両手を使わないと抱えられないほど大きい一球ちゃんに、家族一同驚いたといいます。

また、一球ちゃんはイタズラ好きな性格の持ち主でした。破壊行動や噛み癖に悩まされることもあったとか。しかし、ご家族は諦めずに愛情を注ぎ続けました。

笑顔が素敵なデカプーに！！

お散歩やお出かけを通して色々な人と関わるうち、一球ちゃんはとっても人懐こいわんこになっていったそうです。そして、もともと大きかった体もさらに成長。なんと現在では12.6kgのデカプーになったといいます。

問題行動が減って本人やご家族の負担が和らいだ分、一球ちゃんの笑顔も格段に増えたそう。風格あふれる成犬へと成長した一球ちゃん、これからもご家族の愛情を受けて幸せな犬生を送ることでしょう！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こんなに愛情たっぷりのご家族に迎えられて幸せだね」「デカプーちゃんを見ると幸せな気持ちになります」「ご家族に愛されたから自分を出せるようになったのかな」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「11kgno_dekapoo」には、一球ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「11kgno_dekapoo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。