俳優の柄本時生とさとうほなみがそれぞれのInstagramを更新し、結婚を報告した。

投稿では、ふたりが同じモノクロ写真と結婚報告の文書を添えており、柄本は「よろしくお願いいたします」、さとうは「ご報告です。今後ともよろしくお願いいたします！」と綴った。

テーブルに置かれた報告文の写真には、柄本が愛用するゲームコントローラーと、さとうが使用するドラムスティックが並べられている。報告文には「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしました。これからも感謝と初心を忘れず、ふたりで歩んで参ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」と書かれている。

さらに2枚目には、夜の街を背景に笑顔を見せるモノクロのツーショットも掲載。自然体な雰囲気から、ふたりの信頼と温かな関係が伝わってくる。

柄本はNHKドラマ『シバのおきて』で柴犬・福助の声を担当中、さとうはNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でなみ役として出演している。

ともに多彩な活動を続けるふたりの新たな門出に、祝福の声が広がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）