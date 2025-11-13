「彼はあの日…」アンチェロッティ監督がヴィニシウス騒動に見解。ネイマールはW杯に出られる？ C・ロナウドは1000G達成可能？ 興味深い回答続々
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、スペイン紙『AS』のインタビューに対応。昨季までレアル・マドリーで指導し、今はセレソンで共に戦うヴィニシウス・ジュニオールなどについて語った。
ヴィニシウスは先月26日のバルセロナ戦で、72分に交代を命じられると不満を露わにしてロッカールームに直行。その途中で「チームを去る」と口にしたと報じられるなか、SNSを通じて「マドリディスタ全員に、クラシコで交代させられた時の自分の反応を謝罪したい」とメッセージを発信した。
この一件に関して、マドリーの前監督は「彼はあの日、単にミスをしただけだ」と切り出し、次のような見解を示した。
「彼は今、マドリーで自分が担う役割、つまり以前よりもロッカールームでより重要な選手としての役割を理解しなければならない。彼は間違いを犯し、謝罪した。そして、こうした過ちから学ぶ必要がある。チームを向上させるために必要な交代を行なうのは、監督としての権利だ」
66歳のイタリア人指揮官はまた、ベテランの大物選手たちに言及。まず、コンディション不良もあってブラジル代表から遠ざかっているネイマールについてだ。ずばり「ネイマールはワールドカップに出られないのか」と問われ、こう答えた。
「ネイマールの才能を疑う者はいないが、最近は怪我に悩まされている。今は復帰しているが、最高のコンディションを取り戻す必要がある。今日のサッカーは身体的に非常に要求が高く、激しいプレーが続くため、これは当然の話だ」
そしてキャリア通算953ゴール、40歳のクリスティアーノ・ロナウドに触れた。2013年から２年間マドリーで共闘したポルトガル代表FWの1000ゴール到達を確信しているようだ。
「きっと達成するだろう。間違いなくやってのける。イタリアでは最近、ルカ・モドリッチと彼の40歳の年齢について尋ねられ、『もちろん、ルカはミランで活躍するだろう』と答えたよ。ルカとクリスティアーノはサッカーを愛し、スポーツに情熱を注ぐプロフェッショナルだ。彼らは常に望むものを手に入れる」
アンチェロッティ監督はその上で、「クリスティアーノは間違いなく1000ゴールを達成する。その素晴らしい記録を作った際には、私を祝賀会に招待するのを忘れないでほしい（笑）」とジョークを飛ばした。豪快でユーモア溢れる、稀代の名将だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！
ヴィニシウスは先月26日のバルセロナ戦で、72分に交代を命じられると不満を露わにしてロッカールームに直行。その途中で「チームを去る」と口にしたと報じられるなか、SNSを通じて「マドリディスタ全員に、クラシコで交代させられた時の自分の反応を謝罪したい」とメッセージを発信した。
「彼は今、マドリーで自分が担う役割、つまり以前よりもロッカールームでより重要な選手としての役割を理解しなければならない。彼は間違いを犯し、謝罪した。そして、こうした過ちから学ぶ必要がある。チームを向上させるために必要な交代を行なうのは、監督としての権利だ」
66歳のイタリア人指揮官はまた、ベテランの大物選手たちに言及。まず、コンディション不良もあってブラジル代表から遠ざかっているネイマールについてだ。ずばり「ネイマールはワールドカップに出られないのか」と問われ、こう答えた。
「ネイマールの才能を疑う者はいないが、最近は怪我に悩まされている。今は復帰しているが、最高のコンディションを取り戻す必要がある。今日のサッカーは身体的に非常に要求が高く、激しいプレーが続くため、これは当然の話だ」
そしてキャリア通算953ゴール、40歳のクリスティアーノ・ロナウドに触れた。2013年から２年間マドリーで共闘したポルトガル代表FWの1000ゴール到達を確信しているようだ。
「きっと達成するだろう。間違いなくやってのける。イタリアでは最近、ルカ・モドリッチと彼の40歳の年齢について尋ねられ、『もちろん、ルカはミランで活躍するだろう』と答えたよ。ルカとクリスティアーノはサッカーを愛し、スポーツに情熱を注ぐプロフェッショナルだ。彼らは常に望むものを手に入れる」
アンチェロッティ監督はその上で、「クリスティアーノは間違いなく1000ゴールを達成する。その素晴らしい記録を作った際には、私を祝賀会に招待するのを忘れないでほしい（笑）」とジョークを飛ばした。豪快でユーモア溢れる、稀代の名将だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】まるで別人？あまり変わらない？スーパーレジェンドたちの今と昔を徹底比較！