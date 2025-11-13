「オービス」みたいでヒヤリ!? 似ているけど役割は違う“謎のカメラ”「Nシステム」とは？

「オービス」かと思ったら違う!? 警察の犯罪捜査で活用されている「Nシステム」とは

高速道路や幹線道路では、道路上などに監視カメラが設置されています。オービス（速度違反自動取締装置）だと思っている方が多いかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

一体どのような機能を持っているのでしょうか。

オービス!? のようで違うこのカメラは…？（画像はイメージ、Ziyuuichi Tomowo／PIXTA）

●速度超過に反応する「オービス」

オービスは、高速道路や幹線道路を走行しているクルマの速度を測定できるカメラで、一定速度以上で走行したクルマを速度違反車両として自動的に撮影して記録する装置です。

速度超過しているということは、かなりのスピードが出ているはずであり、撮影は難しいと思う方もいるかもしれません。しかし、オービスは瞬時にクルマのナンバーと運転手を撮影することが可能です。

そのため、後日警察に出頭した際に、「自分ではない」「他の人が運転していた」といった言い訳が通用しません。

オービスには「固定式」と「可搬式」があり、高速道路などの上部に設置されているのは固定式です。

一方、可搬式は設置場所が決まっているわけではありません。警察が交通状況などを見て、取り締まりを行う場所に設置します。

なお、可搬式オービスの設置場所は警察署のホームページなどに掲載されていることもあるため、気になる方はチェックしておくといいでしょう。

このように、オービスは高速道路などさまざまな場所に設置されています。しかし、オービスではなく「Nシステム（自動車ナンバー自動読取システム）」というカメラの場合もあるため、覚えておくようにしましょう。

●犯罪捜査に活用される「Nシステム」

Nシステムの見た目はオービスに似ていますが、役割は異なります。

オービスは一定の速度以上で走行しているクルマを取り締まりますが、Nシステムは通過するすべてのクルマのナンバーを読み取っています。

なぜ、すべてのクルマのナンバーを読み取る必要があるのでしょうか。それは、Nシステムが警察の犯罪捜査に活用されているからです。

Nシステムで読み取られたクルマのナンバーは、警察のデータベースに登録されている盗難やひき逃げなど重大な事件を起こした手配中のクルマのナンバーと照合されます。

逃走車両や盗難車両の追跡・発見のほか、車検切れ車両の検知などに役立つのがNシステムなのです。

実際、Nシステムを活用することで逃走犯の足取りを追い、逮捕に繋がったこともあるため、国にとって重要な装置だと言えます。

なお、オービスの場合、道路の数km手前に「スピード注意 自動速度取締機設置区間」「速度自動取締路線」といった看板が設置されています。しかし、Nシステムは犯罪捜査に活用されているため、設置を知らせる看板はありません。

高速道路などに設置されているカメラを見て、オービスだと思って急に減速する方がいますが、危険なのでやめましょう。日頃から、制限速度内で走行していればオービスに検知されることはありません。

※ ※ ※

なお、オービスとNシステムは、見た目の違いがあります。

オービスには複数の種類がありますが、目にする機会が多いLHシステムのオービスはパトランプが付いている箱型の装置です。道路舗装の下に埋設されたループコイルで速度を測定して、設置されているカメラで撮影しています。

また、LHシステムの場合は設置場所の数km前に予告看板があるので注意してみておくといいでしょう。

一方、Nシステムはオービスよりも小型の装置で、パトランプはなく、速度超過をしていたとしても光りません。

ただし、オービスとNシステムが近くに設置されているケースもあるため、いずれにしても日頃から安全運転を心掛け、オービスがあるからといって急に減速するような危険な運転は避けましょう。