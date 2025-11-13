キンタロー。、会社員時代の生活明かす 「ずるしてパソコン見るふりして…」
お笑い芸人のキンタロー。が13日、都内で開かれたランスタッド勤労感謝ウィーク2025『おしごと大喜利フェス』に出演。会社員時代の生活を明かした。
【写真】すごい形相…冷蔵庫でシャイニングの顔真似をするキンタロー。
「人生のプランとして真っ当なのが会社勤めで、結婚して幸せになる、というのがロールモデルでトライしようと思った」ことから、会社員として働いていたと説明。その後、勤務中に「人には向き不向きがあって、作業をずるしようとした」ことを明かした。
「パソコンを見ているふりをして、終わった後に行くごはん屋さんを調べてしまう。集中力が切れやすくて、一概にも会社勤めで幸せになれるかと言ったら、その人その人で幸せの形は違う。『魂が喜ぶかどうか』が大事」と話し、お笑い芸人として活躍する現在に至ったことを伝えた。
キンタロー。は2015年12月に交際中だったテレビ制作会社勤務の夫と結婚し、20年1月に長女、21年12月に次女を出産。昨年3月末に松竹芸能を退所し、独立した。
イベントは総合人材サービスを提供するランスタッドが主催した。社長の猿谷哲氏が、労働市場が抱える働き手不足の課題に対して、働き方の調査結果をもとに、現在の雇用主に求められるアクションや「勤労感謝ウィーク」の意義や内容について説明した。このプロジェクトの一環で実施している「第2回おしごと大喜利フェス」の優秀作品をキンタロー。とともに紹介した。
