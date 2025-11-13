KDDIと沖縄セルラーは、au／UQ mobileで「BLACK FRIDAY 2025」を開催する。スマートフォンやスマートウォッチが割引価格で購入でき、au PAY マーケットでポイント還元などのキャンペーンが実施される。

機種代金割引は11月13日～11月30日、au PAY マーケットのキャンペーンは11月21日10時～12月2日9時59分。

au／UQ mobileスマートフォンの機種代金割り引き

au／UQ mobile取扱店（沖縄県下を除く）で、対象のスマートフォンへ機種変更し、対象料金プランと補償サービスに加入すると機種代金が割引される。期間は11月13日～11月30日。

auスマートフォン（auのみ）

「AQUOS sense10」は、2万2000円引きと「スマホトクするプログラム」の適用で、7万1800円→実質1万9800円で購入できる。「Google Pixel 9a 128GB」は、1万6500円引きと「スマホトクするプログラム」の適用で、8万円→実質3万5800円で購入できる。

au Certified iPhone（au Style/auショップ・UQスポットで取り扱い）

「au Certified iPhone 13」（128GB／256GB）、「au Certified iPhone 13 mini」（128GB／256GB）、「au Certified iPhone 13 Pro」（128GB／256GB）が1万6500円引きで購入できる。

スマートウォッチが最大2万2000円割引

auのApple Watch／Samsung Galaxy Watch／au Smart Watch取扱店で、対象機種が最大2万2000円引きで購入できる。期間は11月13日～11月30日。

たとえば、「Apple Watch Series 10（アルミニウムケース）」が1万6500円引き、「Samsung Galaxy Watch7」が2万2000円引き、「au Smart Watch」が6600円引きとなる。

au PAY マーケットの買い回りで最大50％還元など

対象機種 割り引き内容 Apple Watch Series 10（アルミニウムケース） 16,500円割引 Apple Watch SE（第2世代・2024年モデル） 16,500円割引 Apple Watch Series 10（チタニウムケース） 11,000円割引 Apple Watch Ultra 2（2024年モデル） 11,000円割引 Apple Watch Series 11 5,500円割引 Apple Watch SE 3 5,500円割引 Apple Watch Ultra 3 5,500円割引 Samsung Galaxy Watch7 22,000円割引 au Smart Watch 6,600円割引

au PAY マーケットでは、購入店舗数に応じたポイント還元や割引クーポンの事前配布をおこなう。期間は11月21日午前10時～12月2日午前9時59分。

購入店舗数に応じたポイント還元

エントリーのうえ複数の店舗で買い物をすると、買い回りの店舗数に応じて購入金額の最大11％のPontaポイント（au PAY マーケット限定）が還元される。

商品数とポイント還元率は、1店舗で1％、2店舗で2％、3店舗で5％、4店舗で6％、5店舗で8％、6店舗以上で11％。

実施中の各キャンペーンや特典とあわせると最大40％、11月23日の「三太郎の日」やPontaパス特典をあわせると最大50％のポイント還元となる。

300円割引クーポン配布

キャンペーンページで、5000円以上で利用可能な300円割引クーポンがもらえる。期間は11月13日10時～11月21日9時59分。

Pontaパス1周年記念キャンペーン特典

Pontaパス1周年を記念し、au PAY マーケット会員を対象に、エントリーで最大1万Pontaポイント（au PAY マーケット限定）が当たるキャンペーンを開催する。

Pontaパス会員は、期間中にau PAY マーケットで買い物をすると4等以上の抽選確率が2倍となる。また、期間中にPontaパスに新規入会すると3等以上が必ず当たる。

抽選の内訳は、1等が1万ポイント（最大100名）、2等が1000ポイント（最大1000名）、3等が500ポイント（最大2万5000名）、4等が100ポイント（最大5万5000名）、参加賞が1ポイント。