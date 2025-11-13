DJ KOO＆美人妻、36回目の結婚記念日を娘が祝福！ 家族ショット公開「最KOOの結婚記念日です」「親孝行」
TRFのメンバーでアーティストのDJ KOOさんは11月11日、自身のInstagramを更新。36回目となる結婚記念日を家族で祝ったことを報告し、プライベートショットを公開しました。ファンからは温かい声が寄せられています。
DJ KOOさんは娘について、「夫婦の結婚記念日を娘にお祝いしてもらうって、どれほどありがたく幸せなことか！！今日のために色々準備してくれたのが伝わりました、ホントに感謝しかないです！ありがとう！！」とコメントし、感謝の気持ちを述べています。
「36回目の結婚記念日」DJ KOOさんは「11月11日！！36回目の結婚記念日 娘がお祝いディナーを開催してくれました！！」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には、並んで座るDJ KOOさん夫妻と、その後ろに立つ娘が写っています。4枚目には、家族で仲良く腕を組む姿も。
さらに、「帰り道、奥様に『パピと結婚して本当に良かった』とか言われちゃって！！！最KOOの結婚記念日です こちらこそ結婚してくれてありがとう」とほっこりするようなエピソードも明かしています。最後は「おのろけ DO DANCE！！」と同グループの名曲をもじるDJ KOOさんらしい言葉で締めくくりました。
この投稿にファンからは、「ご家族の仲の良さ、KOOさんの優しさが伝わってきます」「本当に素敵なご家族ですね いつも温かい癒しをありがとうございます」「これからも末永く お幸せに…」「娘さんも親孝行」「記念日に祝える仲は、最KOOですね」「とーっても素敵DO DANCEですね」と、称賛と祝福の声が多数上がっています。
DJデビュー45周年！そんなDJ KOOさんですが、2025年にDJデビュー45周年を迎え、イベント出演や、ハロー！プロジェクトに所属する女性アイドルグループ・BEYOOOOONDSとのコラボ楽曲などで、現在も精力的に活動を続けています。自身の公式YouTubeでは、45周年の新企画として、DJ KOOさんがさまざまなパン屋を訪問する「パン屋さんって最KOO!!」がスタートしました。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)