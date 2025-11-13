赤西仁×錦戸亮、ジュエリーブランド発表「日常のいろいろなシーンで楽しんでいただけたら」
俳優で歌手の赤西仁、錦戸亮が、共同プロジェクトとして、ジュエリーブランド「JeRagen（ジェラージェン）」を発表。2人がコメントを寄せた。
【写真】色気たっぷり…！赤西仁、錦戸亮のソロショット
ブランド名は、誰もが羨むといった意味の「Jealousy（ジェラシー）」と起源を意味する「Genesis（ジェネシス）」を組み合わせ生まれた。この中には、赤西仁の「J」と錦戸亮の「R」、そして、ふたりの共同プロジェクト「NO GOOD」の「G」がしっかりと入り込み、ふたりのこだわりや想いが再現された。
また、赤西と錦戸の共同YouTubeチャンネル「NO GOOD TV（ノーグッドティービー）」にて、「JeRagen」の立ち上げから、ジュエリーが完成するまでを追ったメイキングムービーが公開されている。
12月の一般発売に先駆けて、13日正午より先行販売される。
■赤西仁コメント
この度ジュエリーブランド「JeRagen」を発表いたしました。僕が特にこだわったポイントは、パールのネックレスとリングで、あえて不揃いのパールをセレクトしています。サイズ感や華奢な使用感など、ジェンダーレスに楽しめるよう細かいところまでこだわっていて、シンプルな中にも、どこか個性が感じられるようなデザインポイントを意識しています。ネックレスの留め具にはマグネットを採用していて、取り外しが簡単なので普段ジュエリーをあまり着けない方でも気軽に楽しんでいただけると思います！今回は2人で一緒に作り上げているのでそれぞれの好みが反映されており、普段自分では選ばないようなデザインでも「意外と合う」「新しい発見がある」と感じられるそんなコレクションになりました。僕自身も普段使いでたくさん身に着けたいと思っています。ぜひ皆さんにも、日常のいろいろなシーンで楽しんでいただけたらうれしいです。
■錦戸亮コメント
この度、ジュエリーブランド「JeRagen」をプロデュースしました！僕が特にこだわったカレッジリングでは、「自分が着けるなら」というイメージを大切にしながらごつめのリングが好きなので理想の形を試行錯誤し作り上げました。普段は耳元にジュエリーをつけることがあまりないのですが、撮影の際にたくさん好評なコメントをいただき、新しい発見や楽しさを感じることができました。ジュエリーを常に着けるタイプではありませんが、今回をきっかけに日常にも少しずつ取り入れてみようと思っていますし、特に気合いを入れたい仕事や特別な場面では、必ず着用しようと思います！あまりジュエリーを着け慣れていないという方も、ぜひ僕と一緒にJeRagenのジュエリーを楽しんでもらえたらうれしいです！
