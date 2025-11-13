「ハリウッドデビュー」していたと知って驚いた女性芸能人ランキング！ 「北川景子」らを抑えた1位は？
グローバルな作品に出演することで、日本国内では見せていない一面が垣間見えることも。そんな意外な経歴を持つ女性芸能人が注目を集めています。
All About ニュース編集部は10月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実はハリウッドデビューしていたと知って驚いた女性芸能人」ランキングを紹介します！
同率2位、1人目はモデルでタレントのローラさんです。雑誌『Popteen』（発行：ポップティーン／発売：角川春樹事務所）や『ViVi』（講談社）のモデルとして活躍し、バラエティー番組に出演するとフランクなキャラクターが話題に。
年間200本以上のテレビ出演を誇るも、2015年に突如、米ロサンゼルスに移住。2016年には映画『バイオハザード：ザ・ファイナル』で女戦士役としてハリウッドデビューしました。現在は「佐藤えり」という本名を明かし、農業への挑戦を宣言しています。
回答者からは「バラエティー出演には適切かもしれませんが、とても演技をする仕事には向いていないと思うから」（50代男性／群馬県）、「モデル業のイメージだから」（20代女性／千葉県）、「ハリウッドデビューを目指して、真剣に英語を勉強していたから」（50代男性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
同率2位、2人目は俳優の北川景子さんです。2006年にカーアクション映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』に出演し、ハリウッドデビュー。撮影期間中の写真やエピソードをつづったフォトブック『ハリウッドへ行っちゃった! 北川景子STYLISH STREET BOOK』（SDP）も出版しています。
北川さんは現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で主人公の母親役を好演。11月28日には、主演を務める映画『ナイトフラワー』が公開されるなど、話題作への出演が続いています。
回答コメントでは「日本だけの女優さんだと思った」（40代女性／福島県）、「全然知らなかった。いつの間に？という感じ」（40代女性／東京都）、「まったく知らなかったからびっくりした」（20代女性／北海道）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、俳優の芦田愛菜さんです。7歳のときに出演したSF大作『パシフィック・リム』でハリウッドデビュー。菊地凛子さん演じるヒロインの幼少期を演じ、恐怖で涙する迫真の演技が絶賛されました。
最近では、2026年春放送予定のドラマ『片想い』（NHK総合）の主演を務めるほか、「2027年国際園芸博覧会」の公式アンバサダーにも就任。さらなる活躍が期待されています。
回答者からは「国内のみで有名だと思っていたから」（50代回答しない／滋賀県）、「子役の時なのか、大人になってからなのかも気になる」（30代女性／栃木県）、「とても賢い方なのでその演技をみてみたい」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
