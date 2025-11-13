地鎮祭を終えたら義母が激怒！“なんで呼ばないの!?”にママたちの本音は？【ママリ】

地鎮祭は義両親を呼ぶもの？

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

家を建てられた方に質問があります。

地鎮祭をした際、義両親に声をかけましたか？



先日マイホームの地鎮祭があったのですが自分の家族（夫、子供）だけで行い、義両親には声をかけませんでした。

後日、義実家へ行った際に地鎮祭を終えた事を伝えると、

「普通は親にも声をかけるべきだ、そんな当たり前の事も知らなかったの」「この辺りの家もみんな家族を呼んでやってるのよ」「なんで親に声をかけないんだ」と常識知らずとレッテルを貼られ、すごく怒られました。



義両親とは同居をしないため、はなから呼ぶ気はありませんでした。特に義母は昔育児を押し付けてきたり、自分の常識が世の中の常識と思っており、他の意見を全く聞き入れてくれず、典型的な自己中心的な人間なので正直すごく苦手です。そのため、あえて声をかけず家族だけで地鎮祭を行いました。



地鎮祭の際に親に声をかけないこと、罵られるほど非常な事なのでしょうか？

家を建てる機会というのは一生のうちに一度あるかどうかというぐらいのとても大きなできごとですよね。義両親との同居や資金面での援助など何かしらの介入があれば地鎮祭にも義両親をと考えると思いますが、そうではなければ呼ばない方もいるはずです。



義両親のあまりの剣幕に驚いた投稿者さんの気持ちが読み取れます。

義両親の考えにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「同居予定はないが声をかけた」という意見がありました。

それが常識という思いは全くなかったですが、私が滅多にないことだしと思って声かけたかったので、同居予定はありませんが両家に声かけました。

実家からはお祈りするの興味ないと言われて来たのは義実家側だけでした😂





家の資金として援助もらってると呼ぶ人も多いみたいですね。

義実家との関係性が良好で家族のイベントの一つとして考えるならば呼ぶというのもありなのかもしれませんね。この方の場合は両家に声をかけたが来たのは義実家だけだったということなので、親世代でも考え方に違いがあるもののようです。



他にも「責めるなら夫を」という意見がありました。

義両親から多額の援助を頂いたのと建てる土地が義母所有なので呼びました。

私の両親は遠方のため声はかけてません。

援助がないなら声もかけなくていいと思います。

両親に声をかけるのはご主人であって奥様じゃないと思います。

自分の息子を責めるのならばまだしも、投稿者さんに非常識だと罵られても困りますよね。声をかけてもらえるような親子関係を築けていたら、呼んでもらえた可能性もあるはずです。



地鎮祭への考え方は人それぞれですし、家を建てる自分たちが家族だけでと考えるのならば間違いではないでしょう。義実家の言い分はあくまでも義実家の考え。義実家のことはあまり気にしすぎず、そういう考えの人もいるんだと受け流していいのではないでしょうか。

義母から聞かされた義姉の愚痴…常識が無いのはどっち？

それって義母が悪くない？って思ったこと。アポ無し訪問。



義母とは近所なので、ほぼ毎日会うんですが、

仲はまぁまぁ悪くはないかと思います。。



義母が私に愚痴を聞いてほしいと言ってきました。

いつもの介護の愚痴だろうなって思って全然聞きます‼︎って聞いてたら、

義姉（旦那の兄の奥さん）の愚痴でした。



内容は、

義兄夫婦が家を建てたのですが

義妹（旦那の妹）はまだ行ったことがないから

義妹が義母に連れて行ってと言ったらしく、義妹とその子どもを連れて行ったそうです。



いきなり決まって、日曜日の昼間だし、おそらくいるだろうって感じだったらしいです。



でも、

車はあるのにピンポンを押しても出てこない。

電気も点いてて、テレビの音も微かに聞こえるのに出てこない。

それに腹立てて義母が義兄に「家にいないの！？」って電話したら、

「俺は仕事で出かけてるけど、嫁がいる。でも寝てると思う。ていうかアポ無しとかマジでやめて。後でブチギレられるの俺だから」

って言われたらしいです。



連日の引越しや片付けで義姉は疲れて寝てたみたいで。

もともとだらしない人ではあって、昼夜逆転していると聞いてました💦



何回もピンポンするもんだから、

義姉は寝起きでパジャマ、すっぴんで出てきたらしいですが、

その姿に義母は呆れてて。



案の定、義兄は後からめちゃくちゃ怒られたらしいですが…



義姉の気持ちわかるし、

これって義母が悪くない？って私は思って😅💦

義妹もなんで確認しなかった？って不思議で💦



近所に住む義母から愚痴を聞いて欲しいと頼まれた投稿者さん。



内容は、義母と義妹が何の連絡も無しで新築したばかりの義兄夫婦の家に訪ねたところ、車はあるのに呼び鈴を鳴らしても出て来なかったというものだったようです。義母が義兄に連絡をしたところ、義兄は仕事で家を空けているとのこと。奥さんは居るとのことでしたが、アポなしで訪問はやめてと言われたようです。



何度も呼び鈴を鳴らすと、義兄の奥さんが寝起きのありのままの状態で出てきたようで、その姿を見て呆れたとのこと。義兄の奥さんは、そもそも昼夜逆転するようなタイプではあったようですが、引っ越したばかりで片付けに追われ、疲れて寝ていたようです。



その話を聞いて、投稿者さんは連絡を取らずに急に訪問した義母が悪いと思ったとのこと。こちらの予定も聞かずに、さらには引っ越したばかりの家に急に誰かが来る…皆さんはどう思われますか？

アポ無し訪問は有り得ない！ママリに寄せられた声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはアポ無し訪問は無理という共感の声が届きました。



まず、お邪魔する形なのに子連れで急に訪問するのは有り得ないとの声をご紹介します。

相手が誰であろうとアポ無し訪問無理です（笑）



しかも家を建ててお邪魔する形なのに、それはありえないです😭

子連れで遊びに行く？ならなおさらです。触ってほしくないものもあるだろうし…



身内でも誰でもアポ無し訪問は迷惑なことであって、引っ越したばかりの家に子どもを連れて行くのであれば尚更無理との声が届きました。



引っ越したばかりの荷解きも終わっていない状況で、急に子どもを連れて来られるなんて困りますよね。子どもにとって危険なものであったり、壊れやすくて触って欲しくないものなどもあるかもしれません。そこで、子どもがけがをしたり、物を壊されてしまうなどトラブルに繋がってしまうことも考えられます。



もちろん大人だけの訪問であっても連絡は必要ですが、子どもを連れて来るなら余計にアポは必要になりますよね。

次に、出直してもらう・居留守するとの声をご紹介します。

義母、義妹が常識なさすぎです💧

義兄さんの意見と一緒です！

予定なければ部屋着で昼までだらだらしたいときもあるしアポ無し訪問だなんてインターホン越しで出直してきてもらいます😓

アポ無し、、、

有り得ない(笑)

急に来られても困るので、インターフォン越しで対応し出直してもらうとの声や、居留守するとの声が届きました。



毎日忙しく過ごしていると、予定が無い日はゆっくりしたいと思うもの。そうして休んでいるときに義母や義妹が来たら…正直言って迷惑以外何ものでもないはず。声にあるように、ドアを開けずにインターフォン越しで応答したり、居留守もしたくなりますよね。

身内であっても事前に確認は絶対に取るべき！

日曜日のお昼間がったら家にいるだろう…そんな感覚で訪問されると、常識が無いと思ってしまいますよね。



もし家に居たとしても、体調が悪かったり、都合が悪いこともあります。それでも、ありのままの姿で対応した義姉は十分な対応だったのではないでしょうか？その姿を見たことで愚痴を言われても、義母には共感できない投稿者さんの気持ちが伝わってきます。



身内であっても、大人として事前に連絡することは大切です。義兄からの「アポ無しは困る」との言葉が、義母にしっかりと伝わっていることを願います！

自分と全くタイプの違う義母が苦手。どう付き合っていけばいい？

愚痴になってしまいますが。。

義母が本当に苦手です！



明るく気さくでおしゃべりが大好きな義母。

私は狭く深く人付き合いするタイプで、人の領域にズカズカ入ってくる人は嫌いです。



Mさんは少人数の友人と深く付き合うタイプ。一方の義母は社交的でおしゃべりが大好き、ということで、性格の違いからどうにも義母が苦手と感じているMさん。

臨月の満月の日はお産が多いからこっちの家で過ごさないか➡︎ゆっくり出来ません。



赤ちゃんのエコー写真見てイケメンやら芸能界入れちゃう！？だの一人で騒ぐ➡︎エコー不鮮明なのになぜ勝手にイケメンなのか。



いざ陣痛きたら、今から手伝いにいくねと旦那に連絡あり➡︎それどころじゃないのでやめて下さい。



産後は必要な物届けるから毎日連絡するね！とウキウキ言い放つ➡︎毎日って。。赤ちゃん寝たタイミングで休みたいのですが。



郷ひろみの大ファンで秋にコンサートがあるから孫は旦那に預けて一緒に行こう！➡︎郷ひろみって。。私28歳ですよ。



家購入の援助を受けることになってしまい、お礼を言うと、「可愛い息子の為だもん」とウキウキ言い放つ。➡︎子離れして下さい。



着歴あり、LINEで返すと毎回大した用事ではないのでそのまま無視したところ旦那に返事がないと文句➡︎無視したのは悪いが、育児で手一杯であなたに構う時間はありません。



義母から言われたことや普段の生活で感じていることを箇条書きにしても、Mさんと義母はテンションや気持ちの向け方が異なるようで、気持ちがすれ違っているのがよく分かりますね。

とにかく悪い人ではないですが、おせっかいで私とは真逆のタイプで、全てがありがた迷惑に感じます。



実母の落ち着いた歳相応の振る舞いを見ると、キャピキャピした義母がどうにも理解出来ません。。



今までは週末は旦那と御飯食べに行ったり、そこそこ上手くやっていましたが、産前から上記の理由やらで完全に嫌いになりました。



皆さんの義母はどんな方ですか？

義母には本当に悪気はなく、Mさんとタイプが異なるために行き違いになっていることもありそうです。



ただ、Mさんとしては立場上、嫌だとしても断りづらいこともあり、ストレスが溜まりそう…。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。



まずは息子夫婦のペースを考えてほしい！共感の声などいろいろな意見が

性格のタイプが全く異なる義母の行動にストレスを感じているMさん。そんなMさんの悩みには、ママリユーザーから共感や同じ経験から来る気持ちなど、いろいろな声が集まりました。



うーわ......子離れできてないし、ありえないことばかりな義母ですね...そして自分勝手。



うちの義母は、明るく気さくでお世話ずき、お節介、過干渉、子離れできてなくて自分勝手です。

Mさんの義母と同じように、悪気はないけど、こっちにしてはすごいストレスです( ´︵` )孫フィーバーひどいし過干渉とか気持ち悪すぎます...

「悪い人ではない」これが分かっているからこそ、いろいろな言動がストレスになることってありますよね。



新しい家庭のことは、新しい家庭に任せてもらえるとよいのですが…。

わたしの義母と似てます！臨月になったらうちに泊まりなさいと言ってきたり、頼んでもないベビー用品を買っておいたからと言われたり…

早めに産休に入ったことがバレて毎週のようにランチやお出かけに誘われます…

義母は嫌いでは無いですが

かなり空気の読めない人なので、旦那抜きで2人で長時間は過ごしたくないです(｡-_-｡)笑

私の苦手なタイプなんですよね。

義母が苦手でもどうしても付き合わざるを得ない場合は、実の息子である夫を間に立てるのが一番かもしれませんね。



夫に事情を話せるのであれば、事情を話してあまり関わらないようにしてもらうのが最適でしょう。

本当に意地悪とかだと旦那さんにもいい安いんですけど、意地悪じゃなくて空気の読めない御節介な人っていうところが余計…。。。



きっぱり赤ちゃん起こしちゃうしこちらも寝たいから連絡しないでとかいうしかないですよね～💦💦

そう、本物の「意地悪」ならこちらとしても対処のしようがありますが、ただ「性格が合わない」とか「タイプが違う」くらいだと苦手でもなかなか対応しにくいのが難しいですよね。



友人などであれば自然にフェードアウトできますが、相手は夫の親。縁を切るまでいかない苦手感・嫌悪感をどうにかする方が大変かもしれません。



義実家の人たちとはできれば穏やかな関係を築きたいですが、それが難しい場合は、ママリユーザーの声にもあったように、普段の対応は夫に任せて、どうしても会わなければいけない時だけ合わせるようにするのがいいかも。あなたならどうしますか？







