【希臘】はなんて読む？オリンピック発祥の国です！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「希臘」はなんて読む？
「臘」は見慣れない漢字ですよね。
「希」から始まる言葉ですが、「キ」ではなく「ギ」が頭文字であることがヒントです！
オリンピック発祥の国として有名な国名を表すこちらの漢字。
いったい、なんと読むのでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ギリシア」でした！
ギリシアは古代文明の発祥地と言われている国で、「ギリシャ神話」でも有名ですよね。
青いドーム型の屋根に真っ白な壁の建物が並ぶサントリーニ島や、島全体が世界遺産に登録されているディロス島など、魅力的な島々を有するギリシアは旅行先としても人気があります。
イオニア海、エーゲ海、地中海の3つの海に囲まれているので、魚介料理が美味しいのも魅力です。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
