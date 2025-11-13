ポテコ×マーブルチョコ→120度オーブンで焼いた結果に8万いいね「おいしそう」「予想外の展開」【ママリ】

カラフルポテチョコができるか実験！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、おかかちゃん🐤💨(@okakaricho)さんの投稿です。

おかかちゃんさんはある日、ポテトのスナック菓子とチョコを組み合わせて新しいおやつを考案。それがこちらです。

Ⓒokakaricho

これをオーブンで焼いたらカラフルポテチョコができると思いませんか😆？



※更新がなければ失敗したと思ってください…

ポテコの穴にマーブルチョコをギュッとINした写真ですが、なんだか見た目がかわいいですよね。カラフルポテチョコができそうで、わくわくします。色とりどりのチョコが溶けて、ポテコの穴から出ている様子を想像するだけで気持ちが高鳴ります。果たして結果は…？

Ⓒokakaricho

Ⓒokakaricho

120℃のオーブンで10分焼いたのに😅

47歳にしてマーブルチョコは溶けない事実を今日知りました。防御力高いのね…

結果、なんとマーブルチョコは溶けずひび割れただけという結果に。熱を加えてもドロドロにならない仕様だったのですね。



コメント欄には結果を楽しみに待つ声や、結果にびっくりする声がたくさん寄せられていました。身近なお菓子を使った実験的なお料理って、わくわくしますよね。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）