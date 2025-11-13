だからモテないの！幸せをますます遠ざける女性への偏見９パターン
異性に対する「理想」は誰しも持っているものですが、それがあまりに身勝手なものであれば「偏見」に変わり、女性と縁遠くなる原因になるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『そんなこと言ってるからモテないんだよ…』と思われる『女性への偏見』９パターン」をご紹介します。
【１】「女は２５歳までだから」など年齢を基準にして女性を線引きする
「つまり若い体にしか興味がないのね」（２０代女性）など、一定年齢を越えた女性に対する偏見は、自分の欲望を声高に主張しているだけです。付き合っている彼女が基準値を越えたときにどうするのか、一度考えてみる必要がありそうです。
【２】「ホルモンの影響で情緒不安定なんじゃない？」などにわか知識を振りかざす
「知ったかぶりにイラッとする」（２０代女性）など、女性特有の生理や変わりやすい体調について、男性が正確に理解するのは難しいことです。相手を心配しての発言ならともかく、冷ややかな口調でからかえば嫌がられるのは当然といえるでしょう。
【３】「どうせイケメンにしか興味ないんだろ」など卑屈な思い込みを口にする
「そういう情けない男に興味がないだけ」（２０代女性）など、女性の価値観をバカにするような発言は、卑屈な男と思われるだけです。容姿に自信がないのであれば、それ以外の個性や長所をアピールするなど、自分なりの戦い方をすべきでしょう。
【４】「髪を染めるな、ピアスをするな」など自分勝手な主義主張を持っている
「そこまで口出しする意味がわからない」（２０代女性）など、女性が好きでやっているファッションに口出しする男性は、自分勝手で束縛しがちな男と思われるようです。カラーリングやピアスなどは一般的になっている以上、余計な口出しは嫌われると心得ましょう。
【５】「女だから大した仕事できないだろ」など職能に性別を持ち込む
「こういう人が上司だったら泣きたい」（２０代女性）など、仕事に対する能力や責任感は人それぞれであり、性別で判断できることではありません。日頃の言動にこんな差別的偏見がにじみ出ていては、女性の信頼を得ることはできないでしょう。
【６】「女の子ってフツー少食じゃん？」など女性の行動を勝手に美化している
「私はたくさん食べたいの！」（２０代女性）など、「女性らしさ」に対する男性の思い込みは、現実とそぐわないケースが多いようです。一つひとつは些細なことでも、女性の行動を制限するプレッシャーになっていることを理解したいものです。
【７】「彼女にするなら清楚系じゃないと」など見た目だけで女性の内面を判断する
「見た目が清楚でも中身がそうとは限らないんだけど」（１０代女性）など、外見だけで女性を判断する「見る目の無さ」に対して、冷ややかな視線を送る女性は多いようです。「清楚な腹黒女」、「家庭的なギャル」、どちらも存在することを忘れたくないものです。
【８】「女性はオナラなんてしない！」など生物学的にありえないことを主張する
「ギャグとしても寒い」（２０代女性）など、女性の体を神聖視しすぎた発言は、単に女性への理解不足と思われるようです。トイレも行くしオナラもするけれど、それを表に出さない女性の奥ゆかしさこそを理解するべきでしょう。
【９】「女性は三歩下がって男に付いてくるべき」など時代錯誤な理想を押し付ける
「そう言えるほどの頼り甲斐が貴方にあるの？」（２０代女性）など、言葉そのものよりも、言った本人の実力不足を指摘する女性が多いようです。女性に付いてきてほしいなら、それに相応しい頼り甲斐をアピールしなければ口だけ男と思われるでしょう。
ほかにも、「『そんなこと言ってるからモテないんだよ…』と思われる『女性への偏見』」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
