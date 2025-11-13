◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真▽ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級７位・中野幹士―同級５位ライース・アリーム▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＯバンタム級級１４位・坪井智也―ＷＢＣスーパーフライ級１位カルロス・クアドラス▽バンタム級１０回戦 ＷＢＡ同級４位・増田陸―ＷＢＣ同級１４位ホセ・カルデロン（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

１１月２４日に開催される「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ１４」（２４日、トヨタアリーナ東京）を独占配信する「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」が１３日、配信番組のゲスト・解説ら出演陣を発表した。

スペシャルゲストとして、ボクシングファンとして知られる俳優の香川照之と、那須川と親交の深い６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の佐野玲於の出演が決定。さらに、１２月１７日に世界５階級制覇のＷＢＡ世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と対戦するＷＢＡ世界同級正規王者の堤聖也（角海老宝石）と、元ＷＢＣ世界フライ級王者で現ＷＢＡ世界バンタム級２位の比嘉大吾（志成）も出演する。

解説陣は、元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏と元ＷＢＡ世界ミドル級スーパー王者・村田諒太氏に加え、元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏が「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ」初登場する。

「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」のライブ配信は、２４日午後５時開始予定。