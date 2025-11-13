【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場 ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」を発表した。発売日・価格未定。11月14日から開催される完成品フィギュアの展示イベント「TAMASHII NATION 2025」にてサンプルを展示している。

ウルトラマンノアは特撮番組「ウルトラマンネクサス」に登場したウルトラマン。本作でのウルトラマンは光の力の強化によってその姿を変えていく。ウルトラマンノアは究極最終形態（ウルティメイト・ファイナル・スタイル）と呼ばれる姿である。

最大の特徴は背中の翼「ノアイージス」。フィギュアでもこの特徴的な造形を再現している。胸の赤いエナジーコアやマッシブな体型も会場でチェックしたいところだ。

