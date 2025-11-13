高市早苗首相が１３日、話題のネックレスについて言及し、反響を呼んでいる。

この日は自身のインスタグラムを更新し、「昨日からは参議院の予算委員会。襟にパープルリボンバッジを着けて臨みました。今月１２日から１８日までは『女性に対する暴力をなくす運動」の期間です」と説明。

「また、今日は真珠のネックレスも着用しました。自民党の本田顕子参議院議員が、予算委員会で真珠産業の振興について、私に質問を行うと伺ったからです」とつづり、「母の形見であり、自民党総裁に選出された瞬間も着用していた、思い入れのあるネックレスです。日本が世界に誇る真珠。その魅力が、若い方も含め一層広がっていくことを期待しています」と明かした。

高市首相の投稿を受け、フォロワーからは「青いジャケットに映えてとても素敵です」「真珠の素敵なエピソード」「その時々に合わせてのコーディネート細やかな配慮素晴らしいです」「私も真珠が気になるようになりました！」などの声が寄せられている。

クールなジャケットコーデなど、そのファッションもネット上で注目を集めている高市首相。総裁選などで身につけていた真珠のネックレスについても「パールがお似合いで素敵」「かなり大粒でとってもキレイ」「パールが流行（はや）るかも」と反響を呼んでいた。