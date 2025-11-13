氷川きよし、“旅のお供”ルイ・ヴィトンの私物アイテムを多数紹介「カッコイイ」「私服もめっちゃオシャレ」
歌手の氷川きよし（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。“旅のお供”としてバッグやキャリーケースなど、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のアイテムを多数披露した。
【写真】氷川きよしが披露した“旅のお供”ルイ・ヴィトンの私物アイテムの数々 ※1.3枚目
13日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』に14年ぶりに出演する氷川は、「今回で10回目の出演です！嬉しくてほんまに泣ける」と感激した様子を見せ、会場の大阪城ホールに向かう途中に撮られたとみられる移動ショットを公開。
「旅の友はかわいすぎるLVちゃんたち」と、「ルイ・ヴィトン」のショルダーバッグやハンドバッグ、キャリーケースや小物ケースなど、お気に入りアイテムを披露した。
この投稿には「お洒落」「いつもオシャレで可愛い」「立ち姿カッコイイ」「メガネめっちゃ似合ってる」「私服もめっちゃオシャレで素敵」といった声のほか、「絶対観ます!!」「コラボも楽しみすぎる」と出演を心待ちにする声も多く寄せられている。
