桃月なしこ、食べづらい…30歳のトラウマ誕生日ケーキ ポケモンカード絵柄も完全再現「裏のコイン置くのやめて」
俳優・モデルの桃月なしこが12日、自身のXを更新。30歳の誕生日を迎えたことから誕生日ケーキの写真を投稿した。
【写真】食べたくない（笑）ポケカの絵柄完全再現 桃月なしこ30歳の誕生日ケーキ
桃月は先日、ポケモンカードの大会「シティリーグ」に参加して予選敗退。デッキは「ルナソルサフゴ」を使ったが、「2連勝したまでは調子良かったのにその後の試合になってないくらい事故りまくって萎えた引退します ルナソルサフゴ4戦とも揃わなかった」と結果を嘆いていた。
それを受けた今回の誕生日ケーキは、デッキに入れているカード「コレクレー」や闘エネルギー、サイドカード6枚など、ポケモンカードをプレイする様子を完全再現。
しかし、桃月本人にとっては苦い思い出なため「シティリーグのトラウマケーキ れんぞくコインなげの隣に裏のコイン置くのやめてください 隣で対戦してたせなてんの解像度が高いよぅ」と嘆いている。
桃月は昨年11月、ジムバトルで初優勝。タケルライコexとオーガポンex（草）を組み合わせた通称「ライコポン」を使用しており、大型大会に参加するあんどポケモンカードにハマっている。
【写真】食べたくない（笑）ポケカの絵柄完全再現 桃月なしこ30歳の誕生日ケーキ
桃月は先日、ポケモンカードの大会「シティリーグ」に参加して予選敗退。デッキは「ルナソルサフゴ」を使ったが、「2連勝したまでは調子良かったのにその後の試合になってないくらい事故りまくって萎えた引退します ルナソルサフゴ4戦とも揃わなかった」と結果を嘆いていた。
しかし、桃月本人にとっては苦い思い出なため「シティリーグのトラウマケーキ れんぞくコインなげの隣に裏のコイン置くのやめてください 隣で対戦してたせなてんの解像度が高いよぅ」と嘆いている。
桃月は昨年11月、ジムバトルで初優勝。タケルライコexとオーガポンex（草）を組み合わせた通称「ライコポン」を使用しており、大型大会に参加するあんどポケモンカードにハマっている。