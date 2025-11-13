櫻坂46 三期生出演ドラマに仲村トオルが特別出演！ ホテルの支配人役に 第二弾キービジュアルも公開
櫻坂46の三期生が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』に、俳優の仲村トオルが特別出演することが決定した。
【写真】それぞれ個性豊かな衣装！ドラマに出演する三期生11人
“あなたの心に寄り添う一夜を…”。本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇（たたず）む『路地裏ホテル』。ホテルの支配人から鍵を渡された宿泊客の女性たちが、ホテルでの一夜の不思議な“異世界体験”を通して成長していく、青春ファンタジードラマ。
この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月。初めて11人全員がそろって本格ドラマに挑む。加入からまもなく4年目を迎える11人が、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡（つむ）ぐ。
そんな物語の中で、彼女たちを迎えるホテルの支配人役を仲村が務める。ユーモラスで不思議な魅力を持つ支配人として、物語の鍵を握る存在となり、櫻坂46三期生が演じる女性たちと向き合う。
また摩訶不思議なホテルを前に支配人である仲村と櫻坂46三期生が集合した第二弾のキービジュアルも公開。なお、本作は映像配信サービス「Lemino」において、12月5日正午より独占配信される。
【配信概要】
■タイトル：路地裏ホテル
■出演：櫻坂46 三期生 他
■配信日時：2025年12月5日（金）正午〜 毎週金曜日正午更新
■話数：全10話
