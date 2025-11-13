キンタロー。、前田敦子に感謝で“改名”検討 「一番迷惑掛けてきた」
お笑い芸人のキンタロー。が13日、都内で開かれたランスタッド勤労感謝ウィーク2025『おしごと大喜利フェス』に出演。今年20周年を迎えたAKB48と前田敦子に感謝を伝えた。
【写真】すごい形相…冷蔵庫でシャイニングの顔真似をするキンタロー。
キンタロー。は鮮やかなブルーのスーツ姿で登場。アンミカのものまねを交えて会場を盛り上げた。
AKBの20周年について記者から見解を聞かれたキンタロー。は「一番迷惑を掛けてきたのが前田敦子さん。足を向けて寝られない」と言及。AKBについても「何かお祝いをしたい。どうしたら感謝が使わるか。何がいいかな」とその場で熟考を始めた。
出た案は“改名”。「“前田キンタロー。”とかどうですかね。前田の苗字をつけて」と話し、会場の笑いを誘った。
イベントは総合人材サービスを提供するランスタッドが主催した。社長の猿谷哲氏が、労働市場が抱える働き手不足の課題に対して、働き方の調査結果をもとに、現在の雇用主に求められるアクションや「勤労感謝ウィーク」の意義や内容について説明した。このプロジェクトの一環で実施している「第2回おしごと大喜利フェス」の優秀作品をキンタロー。とともに紹介した。
【写真】すごい形相…冷蔵庫でシャイニングの顔真似をするキンタロー。
キンタロー。は鮮やかなブルーのスーツ姿で登場。アンミカのものまねを交えて会場を盛り上げた。
AKBの20周年について記者から見解を聞かれたキンタロー。は「一番迷惑を掛けてきたのが前田敦子さん。足を向けて寝られない」と言及。AKBについても「何かお祝いをしたい。どうしたら感謝が使わるか。何がいいかな」とその場で熟考を始めた。
イベントは総合人材サービスを提供するランスタッドが主催した。社長の猿谷哲氏が、労働市場が抱える働き手不足の課題に対して、働き方の調査結果をもとに、現在の雇用主に求められるアクションや「勤労感謝ウィーク」の意義や内容について説明した。このプロジェクトの一環で実施している「第2回おしごと大喜利フェス」の優秀作品をキンタロー。とともに紹介した。