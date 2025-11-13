［出陣 東京デフリンピック］＜下＞

１５日から開幕するデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）。

日本代表のエースを紹介する。

８種目金６個に挑む…茨隆太郎３１歳（ＳＭＢＣ日興証券）

デフリンピックにはこれまで４大会に出場し、積み上げたメダル数は「１９」。「メダルコレクター」は今大会、８種目にエントリーし金６個という、とてつもない数字に挑む。

「一番の大勝負に出る。今までの人生をすべてかけるぐらい」。初の日本開催となる東京大会に向け、綿密な準備が計画通りに進んでいる。

本番会場の「東京アクアティクスセンター」（東京都江東区）で行われた８月の東京都社会人チーム対抗にあえて出場。プールや雰囲気に慣れることに加え、デフリンピック前に一度、状態をピークに持ってきて自分の現在地を確認し、課題を洗い出すという目的もあった。

得意種目の４００メートル個人メドレーでは、４分２８秒３０という記録を出した。自分が持つデフ日本記録の４分２７秒１６には及ばなかったものの、「久しぶりに（４分）３０秒を切って２８秒台まで持ってこられた。今回のデフリンピックでは自信を持ってベストを更新できる」と手応えをつかんだ。

母校の東海大で学生と一緒に汗、衰え知らず

普段は母校の東海大で学生たちと一緒に汗を流す。ベテランの域に入るが、４冠を達成した前回２０２２年のカシアスドスル（ブラジル）大会以降も複数種目で日本記録を更新。「今も、大学生と同じくらいの体の若さだと思っている」と衰えを知らない。

今回はこれまでのデフリンピックとは違う国内での開催。スタンドが観客で埋まり、支えてくれた人たちが目に入ったとき、「今までにない気持ちがこみあげて、さらにいい記録が出るのではないか」とも想像する。見えない応援の力に背中が押されることも期待している。

指導した吉瀬千咲も出場、「伝道師」としての喜び

生まれつきの難聴で、小学６年のときにデフリンピックのことを特集記事で知った。それまで何となく水泳をやっていたが、気持ちの高ぶりを覚え、競技に打ち込むようになった。選手としての活動に加え、ろう学校を訪れ、日本デフ水泳協会の水泳教室にも積極的に参加し、聴覚障害を持つ子どもたちに自らの人生を紹介し、普及活動にも取り組んできた。

そのとき指導した少女の中に今回、初めて代表に選ばれた吉瀬千咲（１９）（東京女子体育大）がいる。「泳ぎのセンスも良かったから『一緒にやってみない』と声をかけた。デフリンピックに出るまで成長してうれしいですね」。「伝道師」としての喜びも胸に、大舞台に挑む。（荒井秀一）

いばら・りゅうたろう １９９４年２月１４日生まれ、東京都出身。デフリンピックは都立中央ろう学校時代の２００９年に台北大会に初出場し、２００メートル背泳ぎで金メダル。東海大に進学し、１３年ソフィア（ブルガリア）大会で５個、東海大大学院時代の１７年サムスン（トルコ）大会で６個、ＳＭＢＣ日興証券入社後に出場した２２年カシアスドスル（ブラジル）大会で７個のメダルを手にした。