ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî·èÄê¡¡¾ÜºÙÆæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ËÈë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡×À¤³¦¿Ê½Ð¤Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Ç¡¢´ë²è¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£Á£É£Ç£Ï¡¡£Ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡Ê²¾¡Ë¡×¡ÊÍèÇ¯ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹á¹ÁÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢º£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç·Ý¿Í¤¬ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡££Á£Ð£Á£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥Ð¥é¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢Âç¸ç¤ÎÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡¢°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡Ö»ä¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¶ËÈë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤Çº£¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ï¤º¤«¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÄó¼¨¡£¡Ö¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤ÏÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÂç¸ç¤¬¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢£Á£í£á£ú£ï£î¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤ä¡Ö£Æ£Ò£Å£Å£Ú£Å¡×¤¬À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤ÏÀ¤³¦£²£µ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤âÅ¸³«¡£¡Ö£Æ£Ò£Å£Å£Ú£Å¡×¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎºÇÂç¼ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö£Ô£Ö£±¡×¤ØÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤È¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ä£Á£É£Ç£Ï¡¡£Ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¾Ð¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¯»ÏÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂèÆó¤Î¾¾ËÜ¡É¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£