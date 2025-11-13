¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ÖµÕ¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¡×µÛÆþ¤ÇÄÁÀ¼ÈäÏª¤Ë£Ø¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤ÎÇú¾Ð¡×¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¡¹¢¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼ê½Ñ¤·¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î1½µ´Ö¤ËÌ©Ãå¡õÈÖÁÈ¤«¤é10¸Ä¤Î»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¡ªÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñ¶É¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£¤Î¤É¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼ê½Ñ¤·¤Æ¡¢À¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤1½µ´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¡¢10¸Ä¤Î»Å³Ý¤±¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ê½Ñ¸å1½µ´Ö¡¢ºÇ¸å¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°å¼Ô¤«¤é¡ÖÀ¼ÂÓ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÛÆþÌô¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯À¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µÛ¤¦¤ÈÀ¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¯¥ê¥×¥È¥ó¥¬¥¹¡×¤òËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¤ËµÛÆþ¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµÛ¤¦¤ÈÀ¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¡×¤ÎµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤Ï²»À¼½èÍý¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¹õÀîÌÀ¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤¨¡¢²¿¤³¤ì¡©¡¡¤ª¤«¤·¤¤²¿¡¢¤³¤ÎÀ¼¡×¡ÖÀäÂÐ¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬¾Ã¤¨µî¤ê¡Ö»Å»ö¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤è¤³¤ì¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖµÕ¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¡×µÛÆþ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Þ¥¸¤ÇÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¥¯¥ê¥×¥È¥ó¥¬¥¹¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë»ö¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î¿¿µÕ¤Ï¥¯¥ê¥×¥È¥ó¥¬¥¹¡£¹õÀî¤ÏÀ¼Äã¤¤Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥×¥È¥ó¥¬¥¹¤ÇÀ¼Äã¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥óº£Ç¯°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¤ï¡¡¿Í¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤ë¤È°ì¼þ¼þ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤è¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£