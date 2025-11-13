レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技RIZINガールなどで活躍するモデルの花乃衣美優（25）が13日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。「宮古島満喫」とつづり、沖縄を訪れた様子を投稿した。

赤いハイビスカスの花を手に、デコルテを大胆に露出したノンショルダーの黒いチェック柄ミニワンピース姿を公開。さらに「真夏すぎる あついいいいいいい」と服を脱ぎ、白のビキニ水着姿も披露した。

また、別の投稿では白いニットのコートにニーハイロングブーツ姿もアップ。沖縄とは一変した冬モードでロングヘアもなびかせた。

ファンやフォロワーからも「オシャレすぎる」「可愛くて美しい」「セク可愛い仕草大好き」「お綺麗」「ニット似合う」「白い妖精」「色白、完全美貌女神降臨」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を公言している。