「グリルの中でナスが爆発」！？…なぜ、こうなった？ 原型とどめぬ大惨事に悲鳴
茄子の爆発事故がSNS上で大きな注目を集めている。
「犬アカなのに関係なくてごめんなさい
グリルの中で茄子が爆発しました！大惨事です！
とわは無反応でした！！母だけが悲鳴をあげました！
現場からは以上です！」
とその模様を紹介したのはXの「雑種犬☆永遠（とわ）TOWA【公式】」アカウント（@LovelyTowakun11）。
グリルの中で爆発し原型をとどめぬ姿で発見された茄子。いったいなぜこんな悲劇が…。
アカウントの中の人にお話を聞いた。
−−シチュエーションは？
中の人：茄子は焼き茄子にするために皮ごとグリルに入れて素焼きにしていました。切れ目を入れたり穴を開けたりするとグリルの中で汁が垂れてくるのが嫌で、そのような処理はしておりませんでした。結果、爆発して余計にグリルを汚したのですが…（笑）
−−何分くらいグリルの中に？
中の人：タイマーを6分かけていましたが、切れる前に爆発したので加熱時間は4〜5分かと思います。
いつも焼き茄子をするときには同じ調理法なので、いつもなら「ポン！」という小さな破裂音がして皮が裂けるくらいなのですが、その時は体感10倍くらいの音がしました。家の隣で工事が行われているので一瞬そこでの事故かしら？と思いましたが、すぐに茄子だ！と気がついて、グリルを開けてあの姿を見た時は1人で大爆笑してしまいました。
−−投稿に大きな反響がありました。
中の人：あんなに多くのいいねが付くとは思わず困惑しています。あと「カマキリに見える」というリプが多くて、カマキリが苦手な私はヒーッとなってしまいました。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「ナスガス爆発ナスガス爆発ナスガス爆発」
「グリルも破損せず、ママも怪我をせず、茄子だけの惨事で済んで良かった 皮目に竹串でプスッて穴をいくつか開けておくと爆発は防げますよ」
「うわあ、大変！！これはこれでポン酢かけたら食べられそうな気もする。お母様火傷はなかったですか？そっか、焼く前に切れ目を入れるのは破裂させないためなんですね。お母様の人柱により多くの人の勉強になりました・・・」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんが茄子のグリル調理をする際はくれぐれもご用心いただきたい。
なお今回の話題を提供してくれた「雑種犬☆永遠（とわ）TOWA【公式】」アカウントはその名の通り「永遠（とわ）」くんというワンちゃんのアカウント。 川でおぼれかけていたところを保護された保護犬・永遠くんの魅力を伝えるべく開設されたもので、 ペットショップではなく、保護団体や愛護センター、保健所などから犬や猫を迎えるという選択肢をPRする発信もおこなっている。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）