香取慎吾がスタイリストの祐真朋樹とともにディレクターを務めるショップ「JANTJE_ONTEMBAAR（ヤンチェ・オンテンバール）」は、カスタマイズ可能な時計ブランドMaker's Watch Knotとのコラボレーションにより、オリジナル腕時計「J_O×Knotウォッチ」を2025年11月21日(金)より発売する。

【写真】時計の裏蓋にはシリアルナンバーが刻印される



ベルトの色はパープルとブラックの2種類から選べる。パープルBOXのセット（左）とブラックBOXのセット（右）

「J_O×Knotウォッチ」は、文字盤に香取慎吾が手掛けた2024 ART Collectionの中の「Craftsmanship」をあしらい、自由に付け替え可能なベルトは「Craftsmanship」の他、パープルとブラックの2種類から選べる。その日の気分やスタイルに合わせ、ベルトの組み合わせを楽しむことも可能だ。



「Craftsmanship」デザインの特製BOX

時計の裏蓋にはシリアルナンバーが刻印。電池式クオーツで、商品価格は49,000円（税込）。J_OらしいデザインとKnotの精密な技術が融合した、特別な腕時計に仕上がっている。

Knotは「ジャパン・クオリティで、日本と世界を結ぶ」を理念に、2014年に吉祥寺で誕生したカスタマイズウォッチブランド。直営店では、10万通り以上のバリエーションが楽しめる「最高のカスタマイズ体験」と「日本のものづくりを応援するストーリー」を手に届く価格で提供している。J_Oとは今回初コラボとなる。