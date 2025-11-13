【トラックボールマウス「bitra（ビトラ）親指操作タイプ/人差し指タイプ」】 11月下旬 発売予定 価格：各12,980円

エレコムは、トラックボールマウス「bitra（ビトラ）」に新機能と新色のホワイトモデルを追加し11月下旬より順次発売する。

「bitra（ビトラ）」は、2019年に前モデルが発売されて以降、約2年前に廃番となっていた。

今回発売される「bitra」は、同社史上最もコンパクトな持ち運び用トラックボールマウス。同社のトラックボールマウスシリーズと比べ、約30％の小型化（M-XPT1シリーズと比較）を実現。手にしっかりと収まるフィット感に加え、一般的なマウスに近い形状で、USB2.4GHz 無線とBluetoothの2種の接続方式に対応している。

親指操作タイプと人差し指タイプが発売され、価格は各12,980円。11月13日12時より、エレコムダイレクトショップにて、数量限定で予約販売が行なわれる。なお、11月18日23時59分までは、割引価格9,980円で購入できる（数量限定）。

「bitra」シリーズ

親指操作タイプと人差し指操作タイプを発売

通常のマウスとボタン配置が似ているため、違和感がなく使いやすい親指操作タイプと、指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作ができる人差し指操作タイプの2種類がラインナップ。どちらもマウスのクリック時にカチカチ音がしない静音スイッチを採用しているため、音が気になる場所でも使用することができる。

本体裏面には、ボールの取り出しボタンや取り出し口を搭載。簡単にボールを取り外すことができるため、ボールや内部のボール受けのメンテナンスがしやすい設計となっている。持ち運びを想定した製品のため、衝撃吸収素材を使用した専用収納ポーチが付属する。予備電池が収納でき、外出先での急な電池切れにも備えることができる。

親指操作タイプの機能

手のひらになじむ自然な使用感を実現するため、スクロールホイールを最初からトラックボール本体の傾斜角度に合わせて16度傾け、ホイールをよりスムーズに回せる設計に仕上げられている。交換用のボールは別売(対応製品：M-B25SV、M-B25RD)。

人差し指操作タイプの機能

コンパクト設計ながらも直径34mmの大型ボールを搭載し、極限までボールの可動域を拡張。一度の操作でポインターを広範囲に動かすことができる。交換用のボールは別売り(対応製品：M-B34SV、M-B1RD)。

製品ごとに交換用ボールを用意

エレコム製トラックボールに対応する、直径25mmと直径34mmのシルバーの交換ボールを新たに開発。同社製のトラックボールに最適なコーティング層を徹底分析し、センサーで動きを検出しやすい厚みと色を採用しているため、高いポインター追従性を実現する。対応製品は、エレコムホームページの対応表で確認できる。

（左）直径 25mm（右）直径 34mm

数量限定で先行販売割引を実施

11月13日12時より、エレコムダイレクトショップにて、数量限定で予約販売が行なわれる。同日よりキャンペーンが開催され、11月18日23時59分まで対象型番が割引価格で購入できる

通常時：12,980円（予定売価）

予約販売時：9,980円

キャンペーン期間 ：11月13日（木）12時～11月18日（火）23時59分

対象型番：トラックボールマウス 親指操作タイプ（M-MT1MRSBK、M-MT1MRSWH）、トラックボールマウス 人差し指操作タイプ（M-MT2MRSBK、M-MT2MRSWH）

おもな仕様

トラックボールマウス 親指操作タイプ（M-MT1MRSシリーズ）

【外形寸法】

トラックボール本体：約74×90×41mm（幅×奥行×高さ）

レシーバー：約15×18×6mm（幅×奥行×高さ）

収納ポーチ：約95×125×55mm（幅×奥行×高さ）

【重量】

トラックボール本体：約77g ※電池含まず

レシーバー：約2g、収納ポーチ：約95g

＜ブラック＞

型番：M-MT1MRSBK

価格：12,980円（店頭実勢価格）

＜ホワイト＞

型番：M-MT1MRSWH

価格：12,980円（店頭実勢価格）

トラックボールマウス 人差し指操作タイプ（M-MT2MRSシリーズ）

【外形寸法】

トラックボール本体：約62×94×40mm（幅×奥行×高さ）

レシーバー：約15×18×6mm（幅×奥行×高さ）

収納ポーチ：約95×125×55mm（幅×奥行×高さ）

【重量】

トラックボール本体：約83g ※電池含まず

レシーバー：約2g、収納ポーチ：約106g

＜ブラック＞

型番：M-MT2MRSBK

価格：12,980円（店頭実勢価格）

＜ホワイト＞

型番：M-MT2MRSWH

価格：12,980円（店頭実勢価格）

