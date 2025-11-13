きょう（１３日）からガソリンの暫定税率廃止に向けた補助金の段階的な拡充が始まります。

【写真を見る】ガソリン 暫定税率廃止へ向け補助金の段階的な拡充始まる 店頭価格への反映は数日から1週間ほど（山形）

来月１１日から補助金は現在の暫定税率と同じ２５円となる見通しですが、店頭価格への反映は数日から１週間ほどかかる見込みです。

資源エネルギー庁によりますと、今月１０日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より３０銭上がり、１リットルあたり１８０円４０銭でした。

２週連続の値上がりです。全国では４番目の銭さとなっています。

ハイオクは２０銭上がり１９１円３０銭、軽油は３０銭上がり１６２円９０銭です。１８リットルあたりの灯油の店頭価格は４円上がり２１１２円です。

こうした中、きょう（１３日）から暫定税率廃止に向けた補助金の段階的な拡充が始まります。

補助金は２週間ごとにおよそ５円ずつ追加され、来月１１日からは暫定税率と同じ２５円となる見通しです。

きょう（１３日）からガソリンと軽油の補助金が１０円から１５円に上がりますが、店頭価格への反映は数日から１週間ほどかかる見込みです。

石油情報センターは来週の価格については値下がりを予想しています。