ＨＯＵＳＥＩ、今期最終を一転赤字に下方修正

ＨＯＵＳＥＩ <5035> [東証Ｇ] が11月13日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は2億2900万円の赤字(前年同期は2000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の2億3000万円の黒字→1億8700万円の赤字(前期は1億2500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2億4600万円の黒字→1億7100万円の赤字(前年同期は1億3400万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終損益は2億1300万円の赤字(前年同期は1100万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の0.3％→-2.0％に悪化した。



株探ニュース

