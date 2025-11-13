＜速報＞連覇かかる石川遼はイーブンで後半へ 単独首位に出水田大二郎
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。連覇を狙う石川遼はインコースを1バーディ・1ボギーで回り、イーブンパー・40位タイでハーフターンしている。
【写真】米国を見据えて石川遼が9月に投入したハイバンスウェッジ
4アンダー・単独首位に出水田大二郎。1打差2位タイに谷原秀人、比嘉一貴、片岡尚之、佐藤大平、長野泰雅、石坂友宏、永野竜太郎、山田大晟が続いている。53歳の宮本勝昌は2アンダー・10位タイ。賞金ランキング1位の生源寺龍憲は1アンダー・22位タイで後半に入っている。プロデビュー戦の中野麟太朗は、石川らと同じくイーブンパー・40位タイにつけている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
