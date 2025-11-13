亜希、寒い季節にぴったり“材料2つだけ”簡単レシピを紹介「ビールのあてに最高でした」「超簡単で美味しい」
元プロ野球選手・清原和博氏（58）の元妻でモデルの亜希（56）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。材料2つだけで作る“絶品アレンジレシピ”を公開した。
【動画】「超簡単」豚バラ×漬物で作る、亜希の絶品アレンジレシピ
動画で、温かいものが欲しくなる寒い季節におすすめだという「豚しんこ」の作り方を紹介。使う材料は、豚バラと白菜の漬物だけとシンプルで、白菜の漬物は使う前に「しっかりと絞り水分を切る」ことがポイントだと伝えている。
豚バラ肉1パックに対して、白菜は2玉でいいと話し「白菜が多いほうがおいしくなる」「肉は、先に炒めてカリッとなるまで焼く」など、おいしくなる秘訣をたっぷり紹介し、材料2つを炒めるだけの“簡単レシピ”を披露した。
【作り方】
1：白菜のお新香の汁は捨て、軽く絞る
2：白菜をざっくりとカットしていく
3：さらにしっかりと絞り水分を切る
4：豚バラも白菜と同じくらいの大きさにカット
5：フライパンにえごま油をひく
6：豚肉をカリッとなるまで焼く
7：唐辛子を加えて豚肉と和える
8：白菜を加えてさらに炒める
9：水分が飛んだら完成
完成した料理は「味付けほぼなし アクセントに唐辛子 少し焦がすのがポイント 水分はほぼ出ません」と本当に簡単だということを強調。さらに、完成した「豚しんこ」を使った「和風クリームシチュー」のアレンジレシピも紹介している。
【作り方】
1：じゃがいもの皮を剥く
2：じゃがいもを小さめの角切りに
3：エリンギ・しめじも細かくカット
4：鍋にオリーブオイルとバター半分をひき、じゃがいもから炒め始める
5：じゃがいもに火が入ってきたら、きのこを加えてさらに炒める
6：弱火で蓋をして3、4分放置（焦げないか見ながら）
7：塩コショウ、小麦粉を入れて混ぜ合わせる
8：オーツミルクを加えて煮る
9：白だしを加える
10：ミルクが沸騰する前くらいで豚しんこを加える
11：最後に残りのバターを加えて完成
簡単アレンジレシピに、動画には「絶対作ります！早く作りたい！」「亜希さんのお顔でおいしいのがすごーく伝わってきます！」「ビールのあてに最高でした」「早速作りました 超簡単で美味しい。作りたて最高」などのコメントが集まっていた。
【動画】「超簡単」豚バラ×漬物で作る、亜希の絶品アレンジレシピ
動画で、温かいものが欲しくなる寒い季節におすすめだという「豚しんこ」の作り方を紹介。使う材料は、豚バラと白菜の漬物だけとシンプルで、白菜の漬物は使う前に「しっかりと絞り水分を切る」ことがポイントだと伝えている。
【作り方】
1：白菜のお新香の汁は捨て、軽く絞る
2：白菜をざっくりとカットしていく
3：さらにしっかりと絞り水分を切る
4：豚バラも白菜と同じくらいの大きさにカット
5：フライパンにえごま油をひく
6：豚肉をカリッとなるまで焼く
7：唐辛子を加えて豚肉と和える
8：白菜を加えてさらに炒める
9：水分が飛んだら完成
完成した料理は「味付けほぼなし アクセントに唐辛子 少し焦がすのがポイント 水分はほぼ出ません」と本当に簡単だということを強調。さらに、完成した「豚しんこ」を使った「和風クリームシチュー」のアレンジレシピも紹介している。
【作り方】
1：じゃがいもの皮を剥く
2：じゃがいもを小さめの角切りに
3：エリンギ・しめじも細かくカット
4：鍋にオリーブオイルとバター半分をひき、じゃがいもから炒め始める
5：じゃがいもに火が入ってきたら、きのこを加えてさらに炒める
6：弱火で蓋をして3、4分放置（焦げないか見ながら）
7：塩コショウ、小麦粉を入れて混ぜ合わせる
8：オーツミルクを加えて煮る
9：白だしを加える
10：ミルクが沸騰する前くらいで豚しんこを加える
11：最後に残りのバターを加えて完成
簡単アレンジレシピに、動画には「絶対作ります！早く作りたい！」「亜希さんのお顔でおいしいのがすごーく伝わってきます！」「ビールのあてに最高でした」「早速作りました 超簡単で美味しい。作りたて最高」などのコメントが集まっていた。