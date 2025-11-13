加藤茶、“孫”との2ショットに反響「嬉しそう」「まさにおじいちゃんと孫」 ドラマ『推しが上司になりまして』オフショット
俳優・歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の公式SNSが12日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「嬉しそう」「まさにおじいちゃんと孫」“仲良し”2ショットの加藤茶＆八木勇征
SNSの投稿では、「会長のとある想いも明かされる…!?祖父（#加藤茶）と孫（#八木勇征）温かいシーンでのオフショット」のコメントとともに、病に倒れアパレル商社・TAKASHIROの社長を辞任した高代慶太郎役の加藤茶と、孫で新社長・旬役の八木勇征の“病室”での笑顔の2ショットがアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「嬉しそう」「茶さ〜ん！いつみても若い!!」「素敵なツーショットありがとうございます」「まさにおじいちゃんと孫って感じでしっくりするね」「ドラマのままに祖父と孫みたいに微笑ましいお2人ですね」「優しくチャーミングな笑顔がお二人共似てます」「見たかったツーショット」などのコメントが寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（八木）の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。
