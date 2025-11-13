63歳・小沢仁志、手作りハンバーグの“定食ショット”に反響「お料理お上手ですね」「お味噌汁も付いてバランスもいいですね」
俳優の小沢仁志（63）が11日、自身のインスタグラムを更新。手作りのハンバーグ定食を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
小沢は、近年YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』でも、料理や日常の様子を公開。俳優としての“コワモテのイメージ”とのギャップを感じさせる家庭的な一面がたびたび話題となっている。
【写真】「お料理お上手」「お味噌汁も付いてバランスもいいですね」小沢仁志の手作りハンバーグ定食
投稿では「おはようさん 今朝は手仕込みハンバーグで」とつづり、ご飯・味噌汁・サラダ付きの定食スタイルの朝食ショットを公開。ジューシーなハンバーグに濃厚なソースがかかり、ブロッコリーやゆで卵が彩りを添えた一皿となっている。
コメント欄には「お料理お上手ですね」「手仕込みハンバーグ美味しそう」「お味噌汁も付いてバランスもいいですね」「オーソドックスな小沢さんお手製ハンバーグ定食」「ハンバーグにかけてるソースにもお肉入ってる？さすがだなぁ」など、料理の腕前と食卓の充実ぶりを称賛する声が相次いだ。
小沢は、近年YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』でも、料理や日常の様子を公開。俳優としての“コワモテのイメージ”とのギャップを感じさせる家庭的な一面がたびたび話題となっている。