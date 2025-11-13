舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」の公式サイトが13日、更新され、ロン・ウィーズリー役で出演中のお笑い芸人・ひょっこりはん（38）が体調不良のため同日を含めた公演を休演することを発表した。代役には同じくロン役を演じているお笑いコンビ「ライス」の関町知弘（42）らが務める。

サイトでは「ロン・ウィーズリー役のひょっこりはんですが、体調不良により、本日11月13日(木)12:15公演、11月14日(金)12:15公演、11月15日(日)18:15公演を休演することとなりました」と報告。

代役は下記の通り。

11月13日(木) 12:15公演

ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → 関町知弘

11月14日(金) 12:15公演

ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → チョウヨンホ

11月15日(土) 18:15公演

ロン・ウィーズリー役 ひょっこりはん → 関町知弘

最後に「お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします」と謝罪し「尚、出演者変更に伴う他日への変更・払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。