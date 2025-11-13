中国軍の兵士が第2次世界大戦終結80周年記念軍事パレードのリハーサルで行進する様子=9月3日、北京/Tingshu Wang/Reuters

（CNN）結局、蜜月期間など存在しなかった。

日本の新首相に就任した高市早苗首相はわずか2週間前、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と握手を交わした。いま、日中関係は劇的に悪化し、中国国内では国家主義的な言辞がエスカレートしつつある。中国人外交官の1人からは、斬首の脅しとみられる発言まで飛び出した。

日本初の女性首相に先月選出されたばかりの高市氏は、台湾を巡り中国政府と激しい対立に巻き込まれている。中国共産党は民主主義の島である台湾を自国の領土と主張しており、「レッドライン（越えてはならない一線）」と称して他国に踏み込まないよう警告してきた。

騒動の発端は、高市氏が7日に国会で、中国による台湾への攻撃は「存立危機事態」に該当しうると述べ、日本からの軍事対応を招く可能性があるとの認識を示したことだ。台湾は日本からわずか約100キロの距離に位置する。

中国政府は台湾奪取に武力を行使する可能性を排除しておらず、台湾周辺で行う軍事演習は近年、頻度と複雑さを増している。

日本の指導者はこれまで、軍事対応の文脈で台湾について論じることを避けてきた。米政府は、仮に侵攻が起きた場合にどう対応するか意図的に明言を避ける「戦略的曖昧（あいまい）さ」と呼ばれる方針を取る。

台湾防衛という厄介な問題に踏み込んだ結果、中国政府との軋轢（あつれき）を招いた例は他国でも過去にある。米国のバイデン前大統領は在任中、中国が台湾を攻撃すれば米国は軍事介入する用意があると何度も発言。ホワイトハウスは繰り返し火消しに追われ、そのたびに中国政府の怒りを招いた。

高市氏の発言に対しては、さらに激烈な反応が寄せられた。

中国の薛剣在大阪総領事はX（旧ツイッター）への投稿で、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない」と言及。その後、投稿は削除された。

以降、この発言は波紋を広げ、日本は薛氏の投稿を「極めて不適切」と非難した。ロイター通信によれば、台湾も薛氏の「脅し」文句に懸念を示した。

一方、中国政府は自国の立場と薛氏の発言を擁護している。

中国外務省の報道官は10日、「中国の内政への乱暴な干渉だ」と日本を非難し、薛氏の投稿は高市氏の「誤った危険な言論」に反応したものに過ぎないと説明した。

一部では今回の論争を巡り、中国の「戦狼」外交を想起させるとの見方も出ている。戦狼外交は2020年代初めに登場した強硬な外交スタイルで、その多くは中国の当局者がSNSであらゆる批判に直接、そしてしばしば派手に反論するというものだったが、中国政府が欧米諸国との関係改善を図る中で抑制されていた。

既に反日感情が高まっている中国国内では、国営メディアや他の有力な論客が今週、高市氏の発言を巡る怒りをさらにあおった。

中国共産党の機関紙・人民日報は高市氏を「無謀に口走った」と非難し、「台湾問題で一線を越えて代償を払わなくて済むとの妄想は誰も抱いてはならない」と警告した。

中国国営中央テレビ（CCTV）関連のSNSアカウントは、「彼女はロバに頭を蹴られたのか？」と問いかけた。

中国の論客で「環球時報」元編集長の胡錫進氏は、外交官である薛氏の脅しに呼応する形で、一段と暴力的な警告を発した。

胡氏は11日の投稿で、「侵略者の首を切る中国の戦いの刃は鋭利に研がれている」と述べ、「もし日本軍国主義が台湾海峡にやって来て、我々の刃に身をささげることを望むなら、我々はその願いをかなえるまでだ」と表明した。

もつれた関係

高市氏は10日、自身の発言は最悪のケースを「想定」したものだと述べ、国会で再び同様の発言をするのは控える考えを示した。ただ、高市氏は日本の歴代指導者が強いられてきた綱渡りを余儀なくされている。

中国は依然として日本最大の貿易相手国であり、高市氏は経済面の課題が山積する国のかじ取りを引き継いだ立場にある。同時に、高市氏は師の故安倍晋三元首相と同様、強硬な保守的見解で知られ、日本の防衛力強化を推進するとともに、地域内で高まる中国の軍事的プレゼンスを批判してきた。

こうした不安定な関係が露呈したのは、高市氏が10月下旬のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で習氏と会談した時のことだ。高市氏は会談後、「戦略的互恵関係」を構築することで合意したと述べたが、一方で、東シナ海での中国の活動という敏感な問題について習氏に提起したことも明らかにした。その中には日中両国が領有権を主張する島嶼（とうしょ）の問題も含まれる。

高市氏の台湾に対する姿勢は、就任前からはっきりしていた。高市氏は今年台湾を訪問した際、「防衛面の課題」で協力を呼びかけ、中国政府は当時これを非難。APEC首脳会議の期間中には、台湾の代表とも会談し、再び中国の怒りを買った。

今回の応酬は、日中関係が既にきしみを見せている年に発生した。関係悪化の一因は、日本政府による植民地支配や戦時中の過去にある。

今年9月は第2次世界大戦終結から80年の節目に当たり、中国政府は記念に大規模な軍事パレードを実施した。日中両国の間には、歴史に根ざした長年の敵意が存在する。中国は連合国の主要なパートナーとして日本の全面侵攻に抗戦し、日本の1945年の正式降伏で終戦に至った。

この時代の傷は根深い。大日本帝国軍は非武装の男性や民間人を20万人以上殺害し、多くの女性や少女が性的暴行や拷問を受けた。これは「南京事件」と呼ばれ、20世紀有数の悪名高い戦時残虐行為とされる。

軍事パレードを控え、中国の当局者は発言のトーンを強め、日本が歴史を改ざんしていると非難。さらに火に油を注ぐように、中国は今年、南京事件や日本の艦船の沈没を描いた第2次大戦映画を少なくとも4本公開した。

パレードを前に反日感情が高まることを懸念して、在北京の日本大使館は日本人に慎重な行動を呼びかけ、公の場で大声で日本語を話すのは控えるよう注意喚起した。念頭にあったのはおそらく、近年の中国で日本人に対する襲撃が相次いでいることだろう。

こうした複雑な歴史には台湾も絡む。

清朝は帝国時代の日本に台湾を割譲し、台湾は一時日本の植民地となっていた。第2次大戦で日本が敗北した後は、中国の国民党が台湾を支配。その数年後、国民党は中国共産党との血みどろの内戦に敗れて台湾へ逃れ、政府の拠点を移した。

中国共産党が台湾を支配したことは一度もないものの、現在の共産党は自治の島である台湾を自国領とみなしており、必要なら武力で奪取する方針を誓っている。党の指導者や国営メディアは、第2次大戦終結を機に台湾は中国の統治下へ復帰し、日本による占領から解放されたと繰り返し主張。中国の当局者も今週、高市氏を批判する際にこうした見解に言及した。

中国国務院（政府）台湾事務弁公室の陳斌華報道官は12日、高市氏の発言について問われ、「日本は台湾問題に関して中国国民に歴史的責任を負っている。50年に及んだ台湾の植民地支配中、言語に絶する罪を犯した」と指摘した。

さらに「80年前、我々は日本の侵略者を撃退して台湾を奪還し、日本による占領と略奪を終わらせた」とも述べた。

陳氏は「誰であれ再び中国の核心的利益への挑戦を試みたり」、台湾統一の阻止を図ったりすれば、「我々は決してそれを受け入れず、容認もしない」としている。

◇

本稿はＣＮＮのジェシー・イェン記者による分析記事です。