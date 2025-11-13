＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター

【映像】17歳小兵、超巨漢に衝撃の攻め

17歳の小兵力士が、141キロ差を制して“超巨漢”力士を一気に寄り切った。その衝撃的な光景にファンからは「いい攻め」「やるやん」と称賛の声が寄せられた。

注目を集めたのは、序二段九十六枚目・大馬翔（追手風）と序二段九十七枚目・謙豊（時津風）の取組。17歳の大馬翔は身長166.6センチ、体重86.9キロの小柄な体格の力士だ。一方の謙豊は36歳のベテランで、身長175.9センチ、体重228キロと角界屈指の重量級。両者の身長差は9.3センチ、体重差にいたっては141.1キロにもおよぶ体格差のある対決となった。

体格で勝る謙豊が有利に見えた一番。だが立ち合い低い姿勢で当たった大馬翔は、頭をつけて一気に前に出ると、大きな謙豊を一方的に押していき、何もさせず前に出続け寄り切って勝利した。小さな大馬翔が141キロ差を制して勝利すると、客席からは拍手が沸き起こった。大馬翔は1勝目。敗れた謙豊は2敗目を喫した。

17歳の大馬翔がベテラン巨漢力士に押し勝つ一番に、ABEMAの視聴者も「いい攻め」「やるやん」「押し負けんの」「頑張って押した」と盛り上がっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）