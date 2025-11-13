【これまでのあらすじ】

自分は努力をしているのに妻がずっと不機嫌だ…と思っている夫。一方、妻は何もわかっていない夫に匙を投げていた。出会ったころから俺かわいそうエピソードが多めな夫だったが、妻の妊娠発覚の際もなぜか自分が可哀想だという反応をして妻を困惑させて…。



私の妊娠がわかったとき、夫は子どものように泣いていました。うれし涙ではありません。「父親になる俺かわいそう」という涙だったことを覚えています。

それでも、私は産むと決めました。夫が一緒に寄り添ってくれなくても、私ひとりでこの命を育てていく。もし、夫が寄り添ってくれるなら、少しずつ父親になってくれればいい。そう思って結婚したのですが…。夫は父親になる自覚がないまま、好き勝手に生きていました。健康でいてほしいから食事や運動を提案しただけなのに、まるで人格否定されたかのように泣き喚いて落ち込んで不機嫌になって…。私が何かを言うたび、その繰り返しでした。子どもが生まれてからも夫のマイペースな言動は変わらず、ついに娘が生まれ看過できない事態となったのです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木(フィクション・スタジオ)