東海地方は、きょうは午後も雲が多く、すっきりしない空模様が続くでしょう。

【写真を見る】東海地方は午後も曇り空 来週は晴れる日が多いものの12月並みの寒さに 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/13）

正午前の名古屋市内は、厚い雲が広がっています。けさはきのうのような冷え込みにはなりませんでしたが、日差しが届かず肌寒さは続いています。午後も曇り空が続くでしょう。

ほとんどの所で天気の崩れはなさそうですが、三重県南部ではパラパラと雨の降る所がありそうです。

予想最高気温は平野部で18℃くらいと、きのうより3℃ほど高くなるでしょう。日差しの暖かさは感じられないため、暖かい服装でお過ごしください。

【週間予報】

あす金曜日は晴れて日中の暖かさが戻るでしょう。来週も晴れる日が多いものの、上空に強い寒気が入り12月並みの寒さになる予想です。平野部でも冬物のコートが活躍するでしょう。

岐阜県の山間部では雪の降る所がありそうです。急な冷え込みで体調を崩さないようお気をつけください。