ダイエットした元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が、現在の体重について明かした。

１３日までにインスタグラムで「時間なくても最低週１ジム 毎回１種目ごとにピーチ姫現るｗ ＃ジム＃ダイエット＃３９ｋｇキープ」とつづり、トレーニング姿をアップした。

ストーリーズでは「毎日サラダ生活のストイックな１０日を終えて、、最近会食があったり、ちゃんとダイエットできてなかったなぁーと思って体重計乗ったら なぜか０・２キロ減ってた」と説明。「リハーサルで踊ってジムに行って基礎代謝上がった？」とつづり、「夜のお米はｏｋにして、その代わりパスタとかグルテンはなるべく食べず、甘いものぼぼ禁 脂質や脂物揚げ物とか？基本食べない！！を心がけたかな モチベ上がった あとダンスって凄（すご）いね」と記した。

フォロワーからは「ともちんのストイックさカッコよくて好きです」「凄く素敵だね」「からだのラインが綺麗ですもんね」などの声が上がっている。

身長１５４センチと公表している板野。１０月３０日に自身のＸ（旧ツイッター）やＹｏｕＴｕｂｅで、４３・３キロから３９・６キロと約４キロのダイエットに成功したことを報告。「うれしい。これをキープしたいです」と喜び、ネット上で「すごーい！」「４０キロ切った」と話題になった。