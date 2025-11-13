元女子プロレスラーでタレント・北斗晶が自身のＳＮＳを更新し、視聴者に感謝した。

北斗は１３日までに自身のインスタグラムで「ヒルナンデスを見てくださった皆様〜ありがとうございましたm(_ _)m なんか生放送でちょいちょいやらかしてる気がしますが 水曜メンバーは明るくて可愛くて、いい人ばかりなので楽しくやらせてもらってます なんだか、１人だけＡＢクイズの答えが違ってたり… 芸能人の名前がまともに出て来なかったり おばちゃん感満載ですみません〜 また来週水曜日もよろしくお願いします」と番組出演を振り返った。

最後には「さて…明日は大阪からの生放送です 関東も２時間生放送中の半分 １時間は生放送が映りますのでよろしくお願いしまーす」とつづり、大きくピースする姿や新幹線の車内での自撮りショットをアップして投稿を締めた。

この投稿にファンからは「北斗さん居ると和やかな空気が流れてる気がして、楽しくて癒やされます」「そういうところが､北斗さんの魅力だと思いますょ」「今は、シーズンレギュラーですが、いずれはガチのレギュラーになりそうな予感がしますね」「北斗さんを観（み）てると元気が出ます！」などの声が寄せられている。