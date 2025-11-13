１３日前引けの日経平均株価は前営業日比１０３円４７銭高の５万１１６６円７８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１８１９万株、売買代金概算は３兆２００８億円。値上がり銘柄数は９７５、対して値下がり銘柄数は５６２、変わらずは７３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は明確な方向感に乏しいなかも、やや買い優勢で推移した。前日の米国株市場では米政府閉鎖の解除期待を背景にＮＹダウが上昇し最高値を更新した一方、ハイテク株への割高懸念からナスダック総合株価指数は下落。この流れを受けて東京市場も朝方は気迷い気味でスタートしたが、その後は為替が円安に振れたこともあり、先物を絡めた買いで全体が押し上げられた。日経平均は一時２００円を超えて上昇。ＴＯＰＩＸはザラ場の最高値を更新した。米下院が政府閉鎖を終わらせるための「つなぎ予算案」を可決したことが取引時間中に伝わり、米株価指数先物が上昇したことも日本株の支援材料となった。



個別では古河電気工業＜5801＞が急伸し、フジクラ＜5803＞、住友電気工業＜5802＞が水準を切り上げた。アドバンテスト＜6857＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞も上昇。エムスリー＜2413＞が値を飛ばした。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが高く、日立製作所＜6501＞、東京電力ホールディングス＜9501＞、三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が値上がりした。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞が水準を切り下げた。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞が安く、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞も軟調。ＪＸ金属＜5016＞も値下がりした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

