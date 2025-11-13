アメリカ議会下院は先ほど、つなぎ予算案を可決し、政府機関の一部閉鎖が終了する見通しとなりました。

トランプ大統領がこの後、署名をして、つなぎ予算の法案が成立し、過去最長となった政府閉鎖は43日間で終了することになります。

今回の政府機関の閉鎖は、野党・民主党が予算案に賛成する条件として、医療保険の補助の延長を求めたことによる与野党の対立が発端でした。航空便の欠航などが相次ぎ、食料品の購入を補助する制度の支払いが滞るなど混乱が広がったことで、民主党の上院議員の一部が造反して法案の賛成にまわり、再開につながりました。

今回、トランプ大統領と民主党の双方が傷を負った形で、勝者なき政治対立の結果、社会に混乱を生み出しただけともいえます。

トランプ氏は、政府閉鎖が長期化すれば民主党に批判の矛先が向くと考えていました。しかし、世論調査では「政府閉鎖の責任はトランプ氏と共和党にある」と考える人が多く、トランプ氏のもくろみは外れました。

4日に行われた州知事選では共和党の候補が相次いで敗れ、トランプ氏は敗因のひとつに「政府機関の閉鎖」を挙げました。

一方、民主党も医療保険での譲歩を引き出せずに幕引きとなったことで、党の執行部と造反議員双方に批判が出ていて、痛手となっています。