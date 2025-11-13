飯島直子、きゅうり1本置かれたシンプル＆控えめな食事を紹介「料理センスが本当に好き」「栄養バランスの良いお食事」
タレント・俳優の飯島直子（57）が12日、自身のインスタグラムを更新。きゅうり1本が置かれたシンプルな食事を公開した。
【写真】「栄養バランスの良いお食事」飯島直子が披露したシンプルな食事 ※2枚目
飯島は「ここ数日、早朝勤務と夜勤がつづきアワアワしてました 今月いっぱいアワアワする見込みです どうか予報が外れますように。そんなこんな 栄養はたくさんとってますが野菜不足だったので きのうは、きゅうり一本とシワシワになったトマト 手作りビーフシチュー食べました」と多忙な日々を過ごしていることを明かし、ヘルシーな食事を紹介している。
この日は、きゅうり1本、ビーフシチュー、ミニトマト7個という簡素で健康的な食事を用意し、別の日にはコンビニのサンドイッチを食べていることがうかがえた。
飯島の控えめな食事に、ファンからは「料理センスが本当に好き」「沢山食べて栄養取って体調気をつけて下さいね」「相変わらず美味しそうなご飯」「私も野菜食べなきゃーーー」「直子さんの栄養バランスの良いお食事が素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「栄養バランスの良いお食事」飯島直子が披露したシンプルな食事 ※2枚目
飯島は「ここ数日、早朝勤務と夜勤がつづきアワアワしてました 今月いっぱいアワアワする見込みです どうか予報が外れますように。そんなこんな 栄養はたくさんとってますが野菜不足だったので きのうは、きゅうり一本とシワシワになったトマト 手作りビーフシチュー食べました」と多忙な日々を過ごしていることを明かし、ヘルシーな食事を紹介している。
飯島の控えめな食事に、ファンからは「料理センスが本当に好き」「沢山食べて栄養取って体調気をつけて下さいね」「相変わらず美味しそうなご飯」「私も野菜食べなきゃーーー」「直子さんの栄養バランスの良いお食事が素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。