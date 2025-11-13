11月11日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが見せたアニメのヒーローのような“必殺技”が注目を集めた。

©ABCテレビ

この日のテーマは「今日は鮭の日」。鮭に旬のきのこを合わせた、秋の香りいっぱいの一品「鮭ときのこのホイル焼き」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

手軽でおいしい“ホイル焼き”。食材をふっくらと蒸し焼きにするには包み方にコツがあるという。これをDAIGOに指南しようと、先生がお手本を見せた。

まずは35cmほどの長さに切ったアルミホイルを縦にセット。真ん中に具材を置いたら、上下からふんわりと覆うようにホイルを被せて包み、次に左右の端を閉じるのだが、このやり方が重要だ。具材のある少し外側を狙い、手刀のようにして構えた両手を素早くトンと下に打ちつける。こうすれば中の空気を抜かずにホイルを閉じることができ、具材の全体に蒸気がしっかりといき渡るらしい。

【動画】11月11日は「鮭の日」。漢字の「鮭」のつくりの「圭」を分解すると、「十一十一」となることにちなんでいるそう。

©ABCテレビ

そんな先生の見事な小手打ち技を「ここで“簾チョップ”が！」と勝手に名づけて大興奮するDAIGOも、これに挑戦することに。目を閉じて「フゥー」と大きく深呼吸し、「よしっ」「よしよし」とつぶやきながら意識を“全集中”させるDAIGO。「台所の呼吸、壱の型、簾チョップ……行きます！」と宣言して会心のチョップをお見舞いし、ホイル包みをつぶすことなく、ふんわりと閉じることに成功した。

まるであの大人気アニメのようなDAIGOの勇ましい口上と、「やりきった」と言わんばかりの晴れ晴れしい表情には、簾先生も思わず大笑い。視聴者からも「DAIGOさんも先生も、なにげなくキメツ好きなのかな…」「『お前も調味料にならないか？』とか問うてくる敵がいるのか…」などの反応が寄せられ、SNSは大いに盛り上がった。

©ABCテレビ

（※レシピ）

鮭ときのこのホイル焼き

＜材料（2人分）＞

さけ 2切れ（140g）

しいたけ 2枚

しめじ 50g

えのきだけ 40g

酒 小さじ4

青ねぎ（小口切り） 1本

いりごま 小さじ2

バター 10g

一味唐辛子 適量

塩 適量

黒こしょう 適量

【☆ごまだれ】

練りごま 50g

砂糖 大さじ1

ぽん酢 大さじ1・1/2

＜作り方＞

（1）しいたけは石づきを切って半分に切り、軸に切り込みを入れ、しめじとえのきだけは粗めにほぐす。

（2）さけは半分に切り、片面に薄く塩、黒こしょうをふる。

（3）ボウルに練りごま、砂糖、ぽん酢を加えてよく混ぜる。

（4）2つ作る。アルミホイルを35cm長さに切って広げ、（3）を少量塗って広げ、1と2を重ならないように並べて3の残りを塗り広げ、分量の酒をふりかけてふんわりと包む。

（5）（4）を260度のオーブントースターで12分焼く。

（6）（5）のアルミホイルを少し開き、青ねぎの小口切り、いりごま、バターをのせ、再びアルミホイルを閉じ、余熱でバターを溶かし、一味唐辛子を添える。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「鮭ときのこのホイル焼き」の調理の様子は、11月11日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。