¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤È¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿¹±ÊÆý¶È¡Ø¥é¥Ã¥¡¼¥Ô¥Î¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡Ù¤ò¼íÌî¤µ¤ó¤¬¼Â»Ü¤·¡¢¸«»ö¡Ø¤¢¤¿¤ê¡Ù¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¹¬±¿¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶öÁ³¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤Ï‟¤Ê¤ó¤Ç¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ°²è¤òSNS¤ËºÜ¤»¤¿¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Ã¤ÆÊÖ¿®¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¶ÃØ³¤Î¹¬±¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢‟ÌÌÇò¤¤Æ°²è¤Ã¤Æ¡¢100Ëü²óºÆÀ¸¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢2²¯²ó¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â³ð¤¦¤Ê¤é¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤Ï‟ÀÎ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç´§ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¡×¤È¤«¡¢¡Ö±Ç²è¤Î¼ç±éÍè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç·ò¹¯°ìÂò¡É¤ÈÀÚ¼Â¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢‟º£¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥¸¡¼¡¢¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Æ°Êª¤Èµº¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤±¤Éº£¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¬ÉÝ¤¤¡£·ò¹¯¤ËÇ¾¤ß¤½¤¬¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ÉÂµ¤¤â¤±¤¬¤â¤Ê¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥¢¥¤¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ô¥Î¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Îà¥Ô¥Î¥¥ã¥éá¤òÀ¸À®¤·¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ëà¥Ô¥Î¥¿¥¦¥óá¤Ç¼«Í³¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¤¯¤¸°ú¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ø¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡Ù¤ò11·î13Æü(ÌÚ)10»þ¤«¤é¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¥Ô¥Î¥Î¤¯¤¸¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬11·î14Æü(¶â)¡Á16Æü(Æü)¤Þ¤Ç½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
