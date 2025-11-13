これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越にカミナリ注意報、佐渡にカミナリ・強風注意報が発表されています。

下越と佐渡では、今夜遅くにかけて急な強い雨や落雷に注意してください。



◆13日(木)これからの天気

夜にかけて寒冷前線が通過するため、北から天気が下り坂に向かうでしょう。

次第に下越や佐渡で雨が降り出し、雷雨となるところもありそうです。

夜遅くには、中越や上越にも雨雲がかかる見通しです。



降水確率は夕方にかけて村上市と佐渡市でやや高く、夜は下越で50%以上の高い確率となっています。



◆13日(木)の予想最高気温

最高気温は15～18℃の予想です。11月上旬並みのところが多いでしょう。

昨日より3℃前後高くなりますが、日差しが少なくややひんやりと感じられそうです。