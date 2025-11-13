3年ぶりのリニューアル！濃密なチョコレートのなめらかな口どけ！ハーゲンダッツのミニカップ「ガナッシュショコラ」が新発売
1年を通して人気のハーゲンダッツ ミニカップの中でも、定番のチョコレート。定番のフレーバーながら、これまでにも数年ごとにリニューアルされていた。そして今回、3年ぶりにリニューアルされた「ガナッシュショコラ」が2025年11月18日(火)から発売される。
【写真】3年ぶりの新商品ミニカップ「ガナッシュショコラ」
■濃密なチョコレートの味わいとなめらかな口どけ
ハーゲンダッツアイスクリームには、基幹品、いわゆる定番フレーバーと、季節限定商品がある。今回発売になるのは基幹品のチョコレート。2025年春にはミルクアイスクリーム「ザ・ミルク」を新発売。そして、冬に向けて新たなチョコレートフレーバーが登場となる。
3年ぶりとなる新チョコレートフレーバー、ミニカップ「ガナッシュショコラ」(希望小売価格351円)。チョコレートはすでに多くのファンがいる定番のフレーバーということもあり、開発にはかなり苦労したそう。
基幹チョコフレーバーとして、ご褒美感や特別感はもちろん、クリーミーななめらかさや、チョコの味わいと一体感のある濃厚さ、心地よい余韻を感じるバランスのよさを意識。そこで濃密ななめらかさと贅沢感を感じられるガナッシュに着目した。
原料となるカカオは、実際にカカオが育つ農園に訪問し、素材と向き合うところから取り組んだ。ガナッシュの口どけ感も、粘度などの物性・アイスと合わさったときの溶け方などを試した。
チョコレートのおいしさや本格的な味わいをアイスクリームで出すために、異なるチョコ原料の組み合わせ、脂肪分や甘さの調整をするなど、何度も試作を繰り返してバランスよく厚みのある味わいにたどり着いたという。
こうして誕生した「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘味と程よい苦味のバランスのよさが特徴。贅沢なチョコレートの味わいとハーゲンダッツらしいクリーミーでなめらかな口どけに癒やされよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】3年ぶりの新商品ミニカップ「ガナッシュショコラ」
■濃密なチョコレートの味わいとなめらかな口どけ
3年ぶりとなる新チョコレートフレーバー、ミニカップ「ガナッシュショコラ」(希望小売価格351円)。チョコレートはすでに多くのファンがいる定番のフレーバーということもあり、開発にはかなり苦労したそう。
基幹チョコフレーバーとして、ご褒美感や特別感はもちろん、クリーミーななめらかさや、チョコの味わいと一体感のある濃厚さ、心地よい余韻を感じるバランスのよさを意識。そこで濃密ななめらかさと贅沢感を感じられるガナッシュに着目した。
原料となるカカオは、実際にカカオが育つ農園に訪問し、素材と向き合うところから取り組んだ。ガナッシュの口どけ感も、粘度などの物性・アイスと合わさったときの溶け方などを試した。
チョコレートのおいしさや本格的な味わいをアイスクリームで出すために、異なるチョコ原料の組み合わせ、脂肪分や甘さの調整をするなど、何度も試作を繰り返してバランスよく厚みのある味わいにたどり着いたという。
こうして誕生した「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘味と程よい苦味のバランスのよさが特徴。贅沢なチョコレートの味わいとハーゲンダッツらしいクリーミーでなめらかな口どけに癒やされよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。