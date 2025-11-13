乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティを務める、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』の11月12日放送回で、5期生の井上和が新パーソナリティに就任することが発表された。

2022年2月より3年9カ月にわたりパーソナリティを務めた久保は、11月26日、27日に行われる『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』にて乃木坂46からの卒業が決定しており、それに伴い11月26日の生放送をもって同番組のパーソナリティも卒業となる。

11月12日の放送では、『今まで黙ってたけど､実は､私､○○なんです！』のテーマでリスナーからメールを募集。ゲストの井上も自身の“黙っていたこと”を話していたが、久保から「和は他に黙っていたことはない？」と話を振られ、「オールナイトニッポンリスナーのみなさん、12月3日の放送からお世話になります。実は私、井上和、久保さんの後を引き継いで、この番組の3代目パーソナリティに就任させていただくことになったんです！」と発表した。

井上は同番組のパーソナリティ就任について2週間ほど前に聞いたそうで、「嘘でしょ！？と思いましたし、久保さんの後はしんどいです（笑）取り繕ったらバレるし、よくないと思うので、何も隠さず言うとつらいです（笑）」と笑わせた。

まさか自分が後任だとは思ってなかったといい、「始まる前に泣きそうで。どうしようかなって思って。ここに来たら実感してきて…」と井上の目には涙が。そんな井上に久保は「私も先代から受け継いできましたが、とにかく楽しく自由にやっちゃってください。困ったときの解決法、これだけ教えておきます！困ったときは、上柳さーん！って叫べば、どうにかなります（笑）すごく優しい味方がいるって、それだけメモしておいてください。あと佐久間さん！優しい人はいっぱいいますから、気負いすぎず頑張ってください」と、直後の番組であるニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティの佐久間宣行、そして朝4時30分からのニッポン放送『上柳昌彦 あさぼらけ』のパーソナリティの上柳昌彦アナウンサーを頼るようにとアドバイスを送った。

『乃木坂46のオールナイトニッポン』は、毎週水曜日25時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。井上が担当する初回放送は12月3日となる。

（文＝リアルサウンド編集部）