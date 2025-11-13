岡山県倉敷市の中学3年生・梶谷恭暉（みつき）さんが行方不明になってきょう（13日）で3年です。けさ、JR岡山駅前で母親らが情報提供を呼びかけました。

【画像をみる】行方不明から3年 梶谷恭暉さん 息子の手がかりを求めチラシを配る母親ら

（梶谷恭暉さんの母親）

「息子を探しています。情報提供お願いします。」【画像①】

梶谷恭暉さんの母親と岡山県警の署員がJR岡山駅前でチラシを配り、情報提供を呼びかけました。

「塾に行く」と言い行方不明に 母親「ずっと帰ってくるのを信じて…」

恭暉さんは3年前の11月13日午後2時半ごろ、「塾に行く」と言って倉敷市の自宅を出たのを最後に行方が分からなくなりました。当時の身長は約170センチ、体重65キロぐらいで、色白・丸顔が特徴だということです。

（梶谷恭暉さんの母親）

「この3年間、毎日どうしてるかなっていうことを、ずっと帰ってくるのを信じて過ごしてました。少しの手掛かりでもいいので情報がもらえたらと思います」【画像③】

これまでに警察に寄せられた情報は195件で、この1年では11件でした。警察で、引き続き情報提供を呼びかけています。【倉敷警察署 086－426－0110】

